WATERTOWN, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 08 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS) (« iTeos »), une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients, a annoncé aujourd'hui la prise en charge du premier patient de l'étude GALAXIES Lung-301, un essai clinique mondial de phase 3, randomisé, en double aveugle, évaluant le belrestotug + dostarlimab par rapport à un placebo + pembrolizumab chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé, en première ligne, non résécable ou métastatique avec un taux élevé de PD-L1. Cet événement a déclenché des versements d'étapes de 35 millions de dollars de la part de GSK, son partenaire pour le belrestotug.



« La prise en charge du premier patient de l'étude GALAXIES Lung-301 marque une étape importante pour la combinaison belrestotug + dostarlimab. La société iTeos a été fondée dans le but de faire progresser les options thérapeutiques pour les patients en s'appuyant sur les meilleures connaissances scientifiques. La décision de lancer notre premier essai de phase 3 TIGIT:PD-1 doublet souligne notre approche d'investissement disciplinée et fondée sur les données, et a été étayée par plusieurs indicateurs cliniques de substitution préliminaires prometteurs, tels que la sécurité, le TRO et la profondeur de la réponse, obtenus suite à la dernière analyse intermédiaire réalisée en mai 2024 », a déclaré Michel Detheux, Ph.D., président-directeur général d'iTeos. « Nous sommes très satisfaits de l'essai de phase 2 GALAXIES Lung-201 en cours et sommes impatients de présenter les données de l'analyse intermédiaire la plus récente de cette étude lors d'un congrès médical qui se tiendra en 2024. »

En juin 2021, iTeos et GSK ont entamé une collaboration exclusive pour le développement et la commercialisation du belrestotug, un anticorps monoclonal anti-TIGIT, permettant de nouvelles combinaisons immuno-oncologiques de nouvelle génération. Conformément à l'accord convenu, iTeos a reçu un versement initial de 625 millions de dollars de GSK, avec des étapes de développement et de réglementation pouvant atteindre 550 millions de dollars et des étapes commerciales pouvant atteindre 900 millions de dollars. En plus de ces étapes, GSK et iTeos commercialiseront conjointement le produit et se partageront les bénéfices à parts égales aux États-Unis. En dehors des États-Unis, GSK recevra une licence exclusive pour la commercialisation et iTeos percevra des redevances échelonnées. Dans le cadre de cette collaboration, GSK et iTeos partagent la responsabilité et les coûts du développement mondial du belrestotug.

À propos d'iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics s'appuie sur sa connaissance approfondie de l'immunologie des tumeurs et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats susceptibles de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. La technologie innovante de la société comprend trois programmes en phase clinique ciblant de nouvelles voies immunosuppressives validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques, y compris l'axe TIGIT/CD226 et la voie de l'adénosine. La société iTeos Therapeutics a son siège à Watertown, dans le Massachusetts et un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

À propos du belrestotug (EOS-448/ GSK4428859A)

Le belrestotug est un anticorps monoclonal actif (Acm) de récepteur Fc dérivé de l'immunoglobuline humaine G1, ou IgG1, qui cible l'immunoglobuline des cellules T et les domaines de motifs inhibiteurs basés sur la tyrosine des immunorécepteurs (TIGIT), un important récepteur inhibiteur qui contribue à la suppression des réponses immunitaires innées contre le cancer. En tant qu’AcM anti-TIGIT puissant et optimisé à affinité élevée, le belrestotug est conçu pour améliorer la réponse antitumorale grâce à un mécanisme de modulation immunitaire complexe en interagissant avec TIGIT et FcγR, un régulateur clé des réponses immunitaires qui induit la libération de cytokines et une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ou ADCC pour Antibody dependent cellular cytotoxicity). Le candidat thérapeutique progresse dans de multiples indications en collaboration avec GSK.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations ne relevant pas uniquement de faits historiques sont considérées comme des déclarations prospectives. Des termes tels que « croit », « anticipe », « prévoit », « s’attend à », « fera », « pourrait », « a l’intention de », « prépare », « envisage », « potentiel », « possible » et des expressions de même sens caractérisent les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives aux avantages potentiels de nos produits candidats et à la présentation à venir des données de l'analyse intermédiaire la plus récente de l'essai de phase 2 GALAXIES Lung-201 lors d'un congrès médical en 2024.

Ces déclarations prospectives induisent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle d’iTeos. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs de risque identifiés sont notamment les suivants : le fait que le succès des essais cliniques précoces ne garantisse pas celui des essais cliniques ultérieurs, et que les premiers résultats d’un essai clinique ne correspondent pas nécessairement aux résultats finaux ; le fait que les données intermédiaires et préliminaires soient susceptibles de changer au fur et à mesure que de nouvelles données sur les patients sont disponibles et soient soumises à des procédures d’audit et de vérification ; l’hypothèse selon laquelle les bénéfices et opportunités attendues de l’accord entre iTeos et GSK puissent ne pas se matérialiser ou prendre plus de temps à se réaliser pour diverses raisons, y compris les enjeux et incertitudes propres à la recherche, au développement et aux limitations de fabrication ; et tous les risques identifiés à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport trimestriel d’iTeos publié dans le formulaire 10-Q pour la période clôturée au 31 mars 2024, et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi que nos autres documents déposés auprès de la même SEC, que nous vous invitons à consulter.

Tous les risques susmentionnés pourraient sensiblement et défavorablement affecter les activités d'iTeos, ses résultats opérationnels et le cours de négociation de ses actions ordinaires. Nous conseillons aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. iTeos ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

