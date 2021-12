iTeos annonce de nouvelles données pour son anticorps anti-TIGIT, EOS-448, lors de l'assemblée annuelle de l'American Society of Hematology et du TIGIT Therapies Digital Summit 2021

Les données issues d'études précliniques menées en collaboration avec le Fred Hutchinson Cancer Research Center seront présentées à l'ASH et apporteront une solide justification à l'utilisation de l'EOS-448 en tant qu'agent unique et administré en combinaison avec un médicament immunomodulateur chez les patients atteints de myélome multiple

Les données précliniques partagées lors du TIGIT Therapies Digital Summit mettent en évidence les preuves d'un mécanisme d'action multiforme de l'EOS-448

CAMBRIDGE, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 10 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique de stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements d'immuno-oncologie hautement différenciés pour les patients, a annoncé aujourd'hui la présentation de nouvelles données précliniques pour son anticorps monoclonal anti-TIGIT, l'EOS-448, lors de la 63e Assemblée et Exposition annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) et du TIGIT Therapies Digital Summit 2021 .

« Les données que nous avons présentées cette semaine lors du TIGIT Therapies Digital Summit apportent une preuve supplémentaire du mécanisme multiforme de notre puissant anticorps monoclonal anti-TIGIT à haute affinité, EOS-448. Nous avons présenté des données précliniques qui indiquent que l'activation des cellules stimulatrices immunitaires dépend de l'activation via les FcγR, et nous montrons également cliniquement que cette activation se traduit par l'épuisement des cellules immunosuppressives. En outre, les présentations de données prévues à l'occasion de l'ASH démontrent l'effet synergique de la combinaison d'un anticorps anti-TIGIT à FcγR actifs avec un IMiD dans un modèle préclinique de myélome multiple et apportent une solide justification à la réalisation en cours de notre essai de phase 1/2 dans ce cancer difficile à traiter », a déclaré Michel Detheux, Ph.D., président-directeur général d'iTeos. « Ces résultats soulignent notre enthousiasme vis-à-vis de l'EOS-448 en tant que traitement potentiel capable de tirer parti du système immunitaire pour aider à améliorer les résultats chez les patients atteints de cancers avancés et agressifs. Nous sommes impatients de faire progresser notre plan de développement clinique en 2022 à la fois pour le myélome multiple et les tumeurs solides avec plusieurs combinaisons. »

ASH 2021 :

La combinaison d'anti-TIGIT et de lénalidomide favorise l'immunité synergique spécifique au myélome après ASCT

Présenté par : Simone A. Minnie, Ph.D., division de recherche clinique, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA

N° de résumé : 154087

Les données précliniques démontrant l'efficacité de l'EOS-448 de substitution d'une souris en tant qu'agent unique et en combinaison avec un médicament immunomodulateur (IMiD) dans un modèle préclinique de myélome multiple ont été présentées par notre collaborateur au Fred Hutchinson Cancer Research Center. L'anticorps monoclonal anti-TIGIT avec activation des Fc a donné lieu à un contrôle efficace de la progression de la maladie pour le myélome multiple, tandis qu'une version avec désactivation des Fc s'est montrée inactive, indiquant l'importance de l'engagement des FcγR. En outre, l'anticorps anti-TIGIT avec activation des Fc a démontré une activité synergique lorsqu'il était associé à un IMiD, une classe de médicaments ayant précédemment démontré une activité clinique dans le myélome multiple.

TIG-007 : Étude de l'EOS884448/GSK4428859A seul, et en association avec l'iberdomide avec ou sans dexaméthasone, chez des participants avec un myélome multiple récidivant ou réfractaire

Présenté par : Philippe Moreau, M.D., service d'hématologie, CHU de Nantes, Nantes, France

N° de résumé : 152395

La présentation a mis en évidence TIG-007, un essai ouvert, multicentrique et à escalade/expansion de dose de phase 1/2 en cours évaluant l'innocuité, la tolérance et l'activité préliminaire de l'EOS-448 en monothérapie et en combinaison avec l'IMiD de Bristol Myers Squibb, avec ou sans dexaméthasone, chez des adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire. Les données précliniques présentées du modèle préclinique du myélome multiple apportent une solide justification pour combiner l'inhibition du TIGIT avec des médicaments immunomodulateurs afin de prévenir la progression du myélome, et les études précédentes ont montré une activité clinique notable et une tolérance acceptable avec l'iberdomide en combinaison avec la dexaméthasone ou d'autres agents antimyélome chez des patients lourdement prétraités atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire. L'étude vise à évaluer l'opportunité thérapeutique de l'EOS-448 seul ou en combinaison avec l'iberdomide, avec ou sans dexaméthasone pour amplifier les réponses antitumorales des lymphocytes T spécifiques au myélome chez les patients atteints de myélome multiple difficile à traiter récidivant ou réfractaire.

TIGIT Therapies Digital Summit 2021 :

Ciblage du TIGIT : quelles populations de cellules sont modulées par l'engagement des FcγR ?

Présenté par : Gregory Driessens, Ph.D., directeur principal, chef de projet, iTeos Therapeutics

La présentation comprenait à la fois des preuves précliniques et cliniques pour le mécanisme d'action multiforme de l'EOS-448, y compris l'activation des lymphocytes T, la modulation des cellules présentatrices d'antigènes et l'épuisement des lymphocytes T régulateurs (Tregs) et des lymphocytes T épuisés en phase terminale. Les données précliniques ont démontré que l'engagement des FcγR activait les cellules présentatrices d'antigènes professionnelles, soit seules, soit de manière synergique avec les anti-PD1, à la fois dans la tumeur et au sein du ganglion lymphatique de drainage tumoral. Cet effet n'était évident que lors de l'utilisation d'un anticorps anti-TIGIT entièrement fonctionnel, apportant un soutien à la conception de l'EOS-448 en tant qu'anticorps IgG1. Une mise à jour sur l'effet pharmacodynamique de l'EOS-448 dans le sang des patients traités de l'essai de phase 1 a montré un fort épuisement des Tregs, une augmentation du ratio CD8/Treg et une augmentation transitoire de la prolifération (telle qu'évaluée par le marqueur Ki67), conformément aux observations précédentes avec le pembrolizumab.

À propos d'iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques hautement différenciés pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie de l'immunologie tumorale et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats qui ont le potentiel de pleinement restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son pipeline innovant comprend deux programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies d'immuno-oncologie validées conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques. Le premier anticorps candidat, EOS-448, est un anticorps anti-TIGIT puissant, à affinité élevée avec un domaine Fc fonctionnel, conçu pour améliorer la réponse antitumorale par le biais d'un mécanisme immunitaire modulatoire à multiples facettes, progressant actuellement dans plusieurs indications en collaboration avec GSK. La société fait également progresser l'inupadénant, un antagoniste du récepteur A2A de l'adénosine de nouvelle génération conçu pour combattre l'immunosuppression du cancer dans des essais de validation dans plusieurs indications suite à une activité encourageante en tant que monothérapie dans la phase 1. iTeos Therapeutics a son siège social à Cambridge, dans le Massachusetts, avec un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

