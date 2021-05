iTeos annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021 et présente l'actualité de ses activités 17/05/2021 | 15:11 Envoyer par e-mail :

- Présentation de données cliniques et pharmacodynamiques différenciées issues de l'essai de phase 1/2a sur l'anticorps anti-TIGIT, EOS-448, à l'AACR 2021 ; expansion dans les cohortes combinées prévue à la mi-2021 - - Présentation prévue de données cliniques actualisées sur la monothérapie avec l'inupadénant et de preuves de l'association d'une expression du récepteur A 2A avec une activité antitumorale lors de l'assemblée annuelle 2021 de l'ASCO en juin - - Solde de trésorerie solide de 321,4 millions de dollars pour soutenir les avancées cliniques et l'investissement continu dans les efforts de découverte visant à étendre le pipeline - - La société tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 16h30 ET - CAMBRIDGE, Mass. et GOSSELIES, Belgique, 17 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements d'immuno-oncologie hautement différenciés pour les patients, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos au 31 mars 2021 et a fourni les récents faits marquants de son activité. « Notre stratégie clinique actuelle comprend six études pour nos deux programmes cliniques dans différentes indications et combinaisons qui devraient fournir des lectures significatives avant la fin de l'année 2022. En plus de notre récente présentation de données de phase 1 sur EOS-448 à l'AACR, nous continuons également à faire progresser notre antagoniste du récepteur A 2A de l'adénosine, l'inupadénant, et nous sommes impatients de communiquer des données actualisées avec des preuves que l'expression du récepteur A 2A dans les échantillons de biopsie tumorale est associée à un bienfait anti-tumoral lors de la prochaine assemblée de l'ASCO en juin », a déclaré Michel Detheux, PhD, président-directeur général d'iTeos. « En plus de ces progrès réalisés dans nos deux programmes principaux, nous restons également engagés dans nos efforts continus de découverte pour identifier et faire progresser de nouveaux produits candidats qui pourraient étendre notre pipeline et continuer à servir notre mission visant à améliorer la vie des personnes atteintes d'un cancer. » Points forts des programmes EOS-448 : EOS-448 est un anticorps IgG1 ayant la capacité d'engager le récepteur Fc-gamma, ou FcγR, et d'améliorer la réponse antitumorale par le biais d'un mécanisme à multiples facettes. La société a présenté les données cliniques et d'innocuité initiales de la partie avec augmentation des doses en monothérapie de l'essai de phase 1 chez des patients adultes atteints de tumeurs solides avancées à l'assemblée annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR) en avril 2021. Ces données préliminaires montraient que le médicament était bien toléré à tous les niveaux de dose, qu'il entraînait l'épuisement des lymphocytes T régulateurs exprimant TIGIT dans le sang, apportant des preuves de l'engagement cible et FcyR, et présentait des signes encourageants d'activité anticancéreuse.

La société prévoit de faire progresser EOS-448 dans des essais combinés chez des patients résistants et n'ayant jamais reçu de traitement par inhibiteur de point de contrôle à la mi-2021. Ces essais de phase 1b évalueront l'innocuité d'EOS-448 en association avec le pembrolizumab et avec le nouvel agent de l'inupadénant d'iTeos chez des patients atteints de tumeurs solides, et à la fois en tant que monothérapie et en association avec un médicament imunomodulateur (IMiD) chez les patients atteints de myélome multiple. Inupadénant (EOS-850) : conçu comme un antagoniste à petites molécules hautement sélectif du récepteur A 2A de l'adénosine. L'inupadénant est actuellement dans un essai clinique ouvert multi-bras de phase 1/2a chez des patients adultes atteints de tumeurs solides avancées. iTeos recrute actuellement des patients dans trois cohortes distinctes dans son essai clinique de phase 1/2a en tant qu'agent unique et en combinaison. La cohorte initiale évalue l'inupadénant en monothérapie dans le cancer de la prostate, et la deuxième cohorte évalue l'innocuité de l'inupadénant en combinaison avec le pembrolizumab chez les patients présentant des tumeurs solides avec des expansion prévues dans le cancer de la prostate et le mélanome. La cohorte finale évalue l'inupadénant en association avec la chimiothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif.

iTeos prévoit de publier des données d'agent unique actualisées, y compris les résultats des analyses de biopsie tumorale dans le cadre d'une affiche électronique lors de la prochaine assemblée annuelle 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra virtuellement du 4 au 8 juin 2021. Le résumé sera disponible le mercredi 19 mai à 17h00 ET, et l'affiche électronique sera disponible pour être visionnée à la demande à partir du vendredi 4 juin à 9h00 ET.



Titre du résumé : Phase 1 trial of the adenosine A 2A receptor antagonist inupadenant (EOS-850): Update on tolerability, and antitumor activity potentially associated with the expression of the A 2A receptor within the tumor (Essai de phase 1 de l'inupadénant (EOS-850), antagoniste du récepteur A2A de l'adénosine : mise à jour sur la tolérabilité et l'activité antitumorale potentiellement associée à l'expression du récepteur A2A dans la tumeur).

Numéro de résumé : 2562 Programmes précliniques : iTeos continue de faire progresser des programmes de recherche axés sur des cibles supplémentaires qui traitent des voies supplémentaires de l'immunosuppression et complètent le mécanisme d'action des programmes A 2A R et TIGIT. iTeos prévoit de nommer un candidat produit supplémentaire pour des études expérimentales d'homologation de nouveau médicament avant la fin de l'année 2021. Événements à venir Présentation corporative lors de la conférence Jefferies Healthcare, du 1er au 4 juin 2021

Présentation sur l'inupadénant dans une affiche électronique lors de l'assemblée annuelle de l'ASCO, du 4 au 8 juin 2021

Présentation corporative lors de la conférence Citi European Healthcare, les 15 et 16 juin 2021

Résultats financiers du premier trimestre 2021 Situation de trésorerie : la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 321,4 millions de dollars au 31 mars 2021, par rapport à 147,7 millions de dollars au 31 mars 2020. Ce solde de trésorerie offre une piste jusqu'en 2023.

la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 321,4 millions de dollars au 31 mars 2021, par rapport à 147,7 millions de dollars au 31 mars 2020. Ce solde de trésorerie offre une piste jusqu'en 2023. Dépenses de recherche et développement (R&D) : les dépenses de R&D se sont élevées à 11,6 millions de dollars pour le trimestre clos au 31 mars 2021, par rapport à 5,8 millions de dollars pour le même trimestre de 2020. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation des activités liées aux essais cliniques sur l'inupadénant et EOS-448 et à l'augmentation des effectifs.

les dépenses de R&D se sont élevées à 11,6 millions de dollars pour le trimestre clos au 31 mars 2021, par rapport à 5,8 millions de dollars pour le même trimestre de 2020. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation des activités liées aux essais cliniques sur l'inupadénant et EOS-448 et à l'augmentation des effectifs. Frais généraux et administratifs (G&A) : les frais généraux et administratifs se sont élevés à 7,0 millions de dollars pour le trimestre clos au 31 mars 2021, par rapport à 2,4 millions de dollars pour le même trimestre de 2020. L'augmentation est principalement attribuable à l'augmentation des effectifs et des frais professionnels et autres coûts associés au fait de devenir une société cotée en bourse.

: les frais généraux et administratifs se sont élevés à 7,0 millions de dollars pour le trimestre clos au 31 mars 2021, par rapport à 2,4 millions de dollars pour le même trimestre de 2020. L'augmentation est principalement attribuable à l'augmentation des effectifs et des frais professionnels et autres coûts associés au fait de devenir une société cotée en bourse. Perte nette : la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires s'est élevée à 13,5 millions de dollars, soit une perte nette de 0,39 dollar par action de base et diluée, pour le trimestre clos au 31 mars 2021, comparativement à 6,5 millions de dollars, soit une perte nette de 25,53 dollars par action de base et diluée, pour le même trimestre de 2020. Détails de la conférence téléphonique :

Identifiant de la conférence : 6160559 À propos d'iTeos Therapeutics, Inc. iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques hautement différenciés pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie de l'immunologie du cancer et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats qui ont le potentiel de pleinement restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son pipeline innovant comprend deux programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies d'immuno-oncologie validées conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques. L'anticorps candidat initial, EOS-448, est un anticorps anti-TIGIT puissant, à affinité élevée avec un domaine Fc fonctionnel, conçu pour améliorer la réponse antitumorale par le biais d'un mécanisme immunitaire modulatoire à multiples facettes. Un essai clinique ouvert de phase 1/2a sur l'EOS-448 est en cours chez des patients adultes atteints de cancers avec des tumeurs solides avancées dont les données préliminaires indiquent une activité clinique préliminaire en tant que monothérapie et un profil de tolérance favorable. La société fait également progresser l'inupadénant, un antagoniste du récepteur A 2A de l'adénosine de nouvelle génération conçu pour combattre l'immunosuppression du cancer. iTeos mène actuellement un essai clinique ouvert à plusieurs bras de phase 1/2a sur l'inupadénant chez des patients adultes atteints de cancers avec des tumeurs solides avancées. Les résultats préliminaires indiquent une activité à agent unique encourageante dans la partie de l'essai avec augmentation de la dose. iTeos Therapeutics a son siège social à Cambridge, dans le Massachusetts, avec un centre de recherche à Gosselies, en Belgique. Énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations explicites ou implicites concernant les attentes, les plans et les perspectives futurs d'iTeos, y compris des déclarations relatives aux futurs plans et attentes de la société pour la présentation de données cliniques, le calendrier attendu des essais cliniques et dépôts réglementaires et le développement de produits candidats et l'avancement des programmes cliniques, se basant sur les informations actuellement disponibles. Tous les énoncés autres que les déclarations de faits historiques contenus dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant notre stratégie, notre situation financière future, nos opérations futures, nos perspectives, nos plans, nos objectifs de gestion et notre croissance attendue, sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des mots tels que « viser », « anticiper », « supposer », « croire », « envisager », « continuer », « pourrait », « concevoir », « dû », « estimer », « s'attendre à », « objectif », « a l'intention de », « peut », « but », « plan », « prédire », « positionné », « potentiel », « chercher », « devrait », « cible », « fera », « serait » et d'autres expressions similaires qui sont des prédictions ou indiquent des événements futurs et des tendances futures, ou la forme négative de ces termes ou les autres termes comparables et expressions similaires qui constituent des énoncés prospectifs en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent des déclarations concernant le lancement, le calendrier, les progrès et les résultats de nos essais cliniques actuels et futurs et des études précliniques actuelles et futures de nos produits candidats, y compris nos essais cliniques sur l'inupadénant, nos essais cliniques sur EOS-448 et nos programmes de recherche et développement ; les incertitudes inhérentes aux études cliniques et à la disponibilité et au moment d'obtention des données issues des essais cliniques en cours ; le moment prévu pour l'annonce d'autres produits candidats ; le recrutement de nos essais cliniques en cours ; la question de savoir si les résultats intermédiaires d'un essai clinique seront prédictifs des résultats finaux de l'essai ; la question de savoir si les résultats des études précliniques ou des études cliniques antérieures seront prédictifs des résultats des futurs essais cliniques ; notre capacité à établir ou maintenir avec succès des collaborations ou des relations stratégiques pour nos produits candidats ; le calendrier prévu pour les soumissions aux fins d'approbation ou d'examen réglementaire par les autorités gouvernementales ; notre performance financière ; la question de savoir si nos ressources de trésorerie seront suffisantes pour financer nos dépenses d'exploitation prévisibles et imprévisibles et nos dépenses en capital ; les risques, incertitudes et hypothèses concernant l'impact de la pandémie actuelle de COVID-19 sur nos activités, opérations, stratégies et délais anticipés, y compris les efforts d'atténuation et les effets économiques, incluant, sans s'y limiter, nos études précliniques et nos futurs essais cliniques ; et nos projets de développer et de commercialiser nos produits candidats actuels et tous nos futurs produits candidats, ainsi que la mise en œuvre de notre modèle commercial et de nos plans stratégiques pour notre entreprise, les produits candidats actuels et tous les produits candidats futurs, et les autres risques concernant les programmes et opérations d'iTeos qui sont décrits plus en détail dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K et nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission de temps à autre. Bien que nos énoncés prospectifs reflètent le jugement exercé de bonne foi par la direction, ces énoncés s'appuient uniquement sur des faits et circonstances actuellement connus d'iTeos. En conséquence, vous ne devez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés. iTeos décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de la survenue de certains événements ou pour toute autre raison. Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Contacts auprès des investisseurs :

Toute l'actualité sur ITEOS THERAPEUTICS, INC. 15:11 iTeos annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021 et prés.. GL 05/05 ITEOS THERAPEUTICS, INC. : HC Wainwright favorable sur le dossier ZM 04/05 iTeos nomme Tony Ho M.D. et Robert Iannone M.D., M.S.C.E., deux cadres de R&D.. GL 13/04 iTeos Therapeutics annonce de nouvelles données préliminaires indiquant une a.. GL 25/03 iTeos annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'ensembl.. GL 05/01 iTeos fera une présentation lors de la 39e édition annuelle de la J.P. Morgan.. GL 2020 iTeos annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2020 et pr.. GL 2020 iTeos annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2020 et pré.. GL Recommandations des analystes sur ITEOS THERAPEUTICS, INC. 05/05 ITEOS THERAPEUTICS, INC. : HC Wainwright favorable sur le dossier ZM