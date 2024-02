Iterum Therapeutics plc est une société pharmaceutique en phase clinique. La société développe des anti-infectieux différenciés visant à lutter contre la crise mondiale des pathogènes multirésistants afin d'améliorer de manière significative la vie des personnes touchées par des maladies graves et potentiellement mortelles dans le monde entier. Elle fait progresser son premier composé, le sulopenem, un nouveau composé anti-infectieux à base de pénème, dans la phase 3 du développement clinique avec une formulation orale. Le sulopenem est un puissant antibiotique thiopenem administré par voie intraveineuse, qui est actif contre les bactéries appartenant au groupe d'organismes connus sous le nom de gram-négatifs et qui provoquent des infections des voies urinaires et intra-abdominales. Elle a également développé le sulopenem sous forme de comprimés oraux, sulopenem etzadroxil-probenecid. Le sulopenem est également disponible en formulation IV. Le sulopenem a démontré une puissante activité in vitro contre une variété de bactéries gram-négatives, gram-positives et anaérobies résistantes à d'autres antibiotiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale