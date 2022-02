Facturation électronique 2024 : la stratégie ITESOFT

La facture électronique obligatoire sera une réalité pour toutes les entreprises dès le 1er juillet 2024. Portail Public de Facturation, Opérateurs de dématérialisation ou Plateformes de dématérialisation Partenaires : comment choisir la solution la plus adaptée ? Et quelle sera l'offre d'ITESOFT ? Faites le point en 3 questions avec Magali Pelletier, Responsable des offres Directions financières pour ITESOFT.

Facture électronique : quelle est la stratégie d'ITESOFT ?

Magali Pelletier : Dès l'annonce de cette réforme, ITESOFT s'est engagé à accompagner ses clients avec un double objectif : leur permettre de satisfaire à leurs obligations réglementaires et en tirer le meilleur profit. Notre démarche s'est déjà traduite par le developpement de connecteurs avec le futur Portail Public de Facturation, la gestion des statuts, l'intégration des formats structurés pivot…

Nous voulons offrir à nos clients une solution complète de dématérialisationpour répondre à l'ensemble de leurs besoins, tant pour lesfactures fournisseursque pour les factures clients.

« Nous allons proposer une solution complète et conforme pour accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs besoins : émission et réception de factures (e-invoicing), transmission des données de facturation (e-reporting) et gestion du cycle de vie »

Quid de l'accompagnement ?

MP : C'est un point essentiel. ITESOFT accompagne déjà des clients dans les pays où le clearance est en œuvre (Italie, Turquie…) et intègre des services EDI et d'autres formats électroniques depuis de nombreuses années.

Nos experts sont membres actifs des Groupes de Travail de l'AIFE1 et de la DGFiP2 depuis plus de 18 mois et représentent ITESOFT au sein de la FNFE3. Cette expérience et cette expertise nous permettent aujourd'hui d'aider au plus près chaque entreprise dans leur transition vers la facture électronique.

«Nos clients bénéficieront d'une solution unique pour concentrer tous leurs flux de factures et cela quels que soient leurs choix de raccordement : PPF, PDP ou mixte »

Quelle solution de dématérialisation allez-vous proposer ?

MP : ITESOFT proposera - en émission et en réception de factures - une solution de Plateforme de Dématérialisation Partenaires(PDP) immatriculée auprès de l'état, ainsi qu'une offre d'Opérateur de Dématérialisation(OD).

En effet, décider de se raccorder au nouvel écosystème au travers d'un OD, d'une PDP, ou via une approche mixte dépend de nombreux paramètres propres à chaque entreprise : maturité digitale, volumétrie traitée, historique vis-à-vis de l'EDI, présence à l'international… En proposant à la fois une réponse PDP et OD, nous pourrons accompagner tous nos clients vers une solution de dématérialisation la plus adaptée à leurs besoins et processus métier.



In fine, notre choix est d'être le concentrateur de tous leurs flux(PPF, PDP, Mixte) et de tous leurs formats (les pivots UBL, CII, Factur-X… mais aussi d'autres formats EDIFACT, PDF, …) tout en assurant la mixité du digital et du papier qui subsistera encore longtemps. Pour nos clients, cette approche intégrée garantira une vision 360° en temps réel sur la totalité de leur processus facture.

1 L'Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat

2 Direction générale des Finances publiques

3 Forum National de la Facture Electronique