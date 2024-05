Conformément à l'avis AMF D&I n° 224C0713 du 23 mai 2024, le Retrait Obligatoire sera mis en œuvre le 4 juin 2024, au prix de 4,00 euros par action ITESOFT et visera l'ensemble des actions ITESOFT non détenues (à l'exception des 392.449 actions auto-détenues, soit 213.369 actions), représentant 3,48% du capital et au plus 2,41% des droits de vote théoriques 8 de ITESOFT.

Le Sequoia - 30470 Aimargues et immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 330.265.323 et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris («

