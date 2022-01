Itesoft : Chiffre d'affaires de l'exercice 2021

Au second semestre, de nouvelles entreprises ont choisi l'offre SaaS d'ITESOFT pour son coût attractif, la simplicité de son déploiement ainsi que la richesse fonctionnelle de sa solution de digitalisation des processus. Parmi elles, on peut citer : ETC Group, Eurofit, Dyptique, Edokial, Groupe Fracht, Ascometal.

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, et un premier semestre 2021 qui a continué d'être pénalisé par cet environnement contraint, le second semestre s'est normalisé, permettant d'afficher en cumul sur l'année 2021 une légère croissance de +2% du chiffre d'affaires total à 21,2 M€.

ITESOFT entend poursuivre sa stratégie de transition vers le Saas en déployant auprès de sa base installée ses nouvelles générations de solutions Saas qui apportent des gains substantiels de productivité et des économies avérées. Le lancement de Streamline for Business et la poursuite des développements de la solution de détection de fraude, permettront de positionner ITESOFT comme l'un des premiers acteurs du marché couplant le Business Processing à l'Intelligent Data Processing.

ITESOFT rappelle que l'ARR correspond à la valeur annuelle d'un contrat en année pleine après la phase d'implémentation. L'ARR au 31 décembre d'une année n'est une tendance qui permet d'anticiper le revenu annuel en SaaS de l'année n+1.

Croissance du chiffre d'affaires Licences au S2 2021

Les revenus issus des Licences ont bénéficié de l'allégement des mesures de confinement en fin d'année pour enregistrer une croissance au S2 2021. Ainsi, le chiffre d'affaires Licences ressort en croissance de +44%, permettant à ITESOFT d'enregistrer un chiffre d'affaires Logiciels (SaaS+Licences) en hausse de +46%.

Baisse de la contribution des revenus de maintenance

Les revenus de maintenance passent de 12,9 M€ à 11,8 M€. Ceci s'explique en partie par la transition vers les solutions SaaS, mais aussi par des arrêts de contrats dûs au vieillissement des solutions On Premises ou encore à la modernisation de certains téléservices publics, ne nécessitant plus le recours aux solutions de la société.

A propos de ITESOFT - www.itesoft.fr

ITESOFT est un éditeur de logiciels de digitalisation des processus métier spécialisé dans les domaines de l'expérience client, de l'excellence opérationnelle et de la relation fournisseur.

Développées dès l'origine sur la base de technologies d'IA et de robotisation, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise (traitement des factures fournisseur, contractualisation en ligne, octroi de crédit, gestion de sinistres, demandes de prestations…) sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés. L'offre logicielle ITESOFT est la seule sur le marché à rassembler les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : la capture d'information, l'automatisation de processus et la détection de risques.

Créé en 1984, ITESOFT est membre de Numeum, eFutura, DFCG, FNFE, OMG et Valconum. La société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis février 2001. En 2021, ITESOFT réalise un chiffre d'affaires consolidé de 21,2 M€ dont 17% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT.

