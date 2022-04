Itesoft : Résultats de l'exercice 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE DU

14 AVRIL 2022

Résultats de l'exercice 2021

• Hausse de +2% du chiffre d'affaires consolidé

• Repli de l'excédent brut d'exploitation et du résultat net

• Mise à disposition du rapport financier annuel 2021 le 19 avril 2022

ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE),éditeur européen de solutionsd'automatisation du traitement des flux d'information,annonce ce jour la publication de ses comptes pour l'exercice 2021, arrêtés lors d'un Conseil d'Administration qui s'est tenu le 14 avril 2022 et audités par les commissaires aux comptes.

en M€, audités 2021 2020 Chiffre d'affaires 21,2 20,8 Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 1,0 1,7 Dotations aux amortissements et provisions (0,7) (1,6) Résultat opérationnel courant 0,3 0,1 Résultat opérationnel 0,3 0,1 Résultat financier 0,3 (0,4) Impôt (1,5) (0,5) Résultat net, part du groupe (1,0) (0,8) Hausse de +2% du chiffre d'affaires consolidé

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, et un premier semestre 2021 qui a continué d'être pénalisé par cet environnement contraint, le second semestre a vu un certain retour à la normale, permettant d'afficher en cumul sur l'année 2021 une légère croissance de +2% du chiffre d'affaires total à 21,2 M€. L'analyse de l'évolution de l'activité intègre les éléments suivants :

− Hausse du chiffre d'affaires Licences qui a notamment bénéficié de l'allégement des mesures de confinement en fin d'année ;

− Stabilisation du chiffre d'affaires des activités de service ;

− Croissance des ventes SaaS qui ont progressé de +47%, se traduisant par une hausse de +42% de l'ARR1 qui s'établit au 31 décembre 2021 à 3,8 M€ ;

− Le chiffre d'affaires récurrent représente 69,3% du chiffre d'affaires total (contre 71,2% en 2020) compte tenu d'une baisse de maintenance pas encore compensée par les transitions de la base installée en cours vers les solutions SaaS ;

− Gains de 10 nouveaux clients SaaS et 9 basculements de clients existants vers les solutions SaaS.

1 ARR : Annual Recurring Revenue



ITESOFT rappelle que l'ARR correspond à la valeur annuelle d'un contrat en année pleine après la phase d'implémentation. L'ARR au 31 décembre d'une année N est une tendance qui permet d'anticiper le revenu annuel en SaaS de l'année n+1.

Repli de l'excédent brut d'exploitation et du résultat net

En 2021, l'excédent brut d'exploitation s'établit à 1,0 M€, en repli par rapport à 2020, sous l'effet essentiellement d'une hausse des charges de personnels, tandis que les reprises des provisions correspondantes faites fin 2020, ont été effectuées au niveau du résultat opérationnel courant. Celui-ci s'établit ainsi à 0,3 M€, contre 0,1 M€ en 2020.

Au 31 décembre 2021, l'effectif total du Groupe, en équivalent temps plein, était en hausse à 193 personnes contre 186 à fin 2020.

Le Groupe enregistre une perte nette pour l'exercice 2021 de -1,0 M€, contre -0,8 M€ en 2020 du fait d'une charge d'impôt de 1,5M€ correspond à la dépréciation des IDA, la transition vers le SaaS ne permettant pas d'anticiper une utilisation suffisante des déficits reportables à moyen terme.

Au 31 décembre 2021, le Groupe affiche une structure financière toujours solide avec au bilan :

- Des capitaux propres de 7,2 M€ (vs. 8,5 M€ en 2020) ;

- Une dette financière à plus d'un an de 6,7 M€ (vs. 9,7 M€ en 2020), intégrant une dette locative de 2,4 M€ conformément à l'application de la norme IFRS 16 ;

- Une trésorerie de 8,9 M€ (vs. 10,3 M€ en 2020), intégrant l'encaissement de règlements de contrats de maintenance facturés fin 2020.

Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Le rapport financier annuel pour l'exercice 2021, intégré au Document Unique d'Enregistrement, sera mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers au plus tard le 19 avril 2022. Il sera consultable sur le site internet de la société (www.itesoft.fr).

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 30 juin 2022 à 10h au siège social de la société

A propos de ITESOFT - www.itesoft.fr

ITESOFT est le leader français des logiciels de digitalisation et d'automatisation des processus métier.

Ses solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année et assemblent de manière unique les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : le traitement intelligent de documents, l'automatisation de processus et la détection de risques. Elles se déploient dans les domaines de la relation client et de la relation fournisseur.

Développées dès l'origine sur la base de technologies propres d'Intelligence Artificielle, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés.

Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT



ITESOFT : Digital Automation. Smarter. Faster. Safer.

