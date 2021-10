Itesoft : Signature d'un pacte d'actionnaires concertant entre certains actionnaires d'ITESOFT et annonce d'une offre publique par le concert au prix de 4,00 euros par action ITESOFT

Les parties au pacte entendent donc contrôler durablement et ensemble la conduite des affaires d'ITESOFT. Cette volonté commune se traduit notamment dans le pacte par des accords relatifs à la gouvernance et des accords restreignant les transferts des titres ITESOFT.

CDML, une société holding contrôlée par Monsieur Didier Charpentier, président et fondateur de la Société ITESOFT, actionnaire majoritaire d'ITESOFT, la société SF2I, des actionnaires historiques et des membres du comité de direction d'ITESOFT ont signé ce jour un pacte d'actionnaires dont les principales clauses sont présentées ci-dessous en vue de mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis d'ITESOFT.

de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire si le concert venait à détenir plus de 90 % du capital et des droits de vote d'ITESOFT à la suite de l'Offre.

Un certain nombre de décisions devront être prises à la majorité de 4 administrateurs sur 5, notamment les résolutions devant être proposées en assemblée générale en vue de la modification des statuts et les décisions de gestion importantes comme les investissements, les désinvestissements, ou la

Ce Conseil d'administration sera composé d'au minimum 5 membres (deux représentants CDML et un représentant pour les autres groupes d'actionnaires) personnes physiques ou morales, associées ou non, nommés par la collectivité des actionnaires à la majorité simple des droits de vote.

Les parties au pacte d'actionnaires s'engagent, dès lors que les conditions légales seront réunies, (et notamment dès que les actions de la Société ne sont plus admises à la négociation sur un marché règlementé), à tout mettre en œuvre en vue de la transformation d'ITESOFT en société par actions simplifiée.

Pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ITESOFT, les parties au pacte d'actionnaires se concerteront préalablement à toute décision du Conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires d'ITESOFT, en particulier pour ce qui concerne la définition de la stratégie, de la gestion, des politiques opérationnelles et financières de la société et plus largement du Groupe ITESOFT.

L'offre sera suivie d'un retrait obligatoire si le concert détient à l'issue de celle-ci plus de 90% du capital et des droits de vote d'ITESOFT.

A propos de ITESOFT - www.itesoft.fr

ITESOFT est un éditeur de logiciels de digitalisation des processus métier spécialisé dans les domaines de l'expérience client, de l'excellence opérationnelle et de la relation fournisseur.

Développées dès l'origine sur la base de technologies d'IA et de robotisation, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise (traitement des factures fournisseur, contractualisation en ligne, octroi de crédit, gestion de sinistres, demandes de prestations…) sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés. L'offre logicielle ITESOFT est la seule sur le marché à rassembler les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : la capture d'information, l'automatisation de processus et la détection de risques.

Créé en 1984, ITESOFT est membre de TECH IN France, eFutura, DFCG, FNFE, OMG et Valconum. La société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis février 2001. En 2020, ITESOFT réalise un chiffre d'affaires consolidé de 20,8 M€ dont 17% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT.

Avertissement important : Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre en vue de vendre ou d'acquérir des titres financiers, ni une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays, y compris en France. Il ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales ou réglementaires.

