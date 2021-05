Itesoft : Kito de Pavant dévoile les nouvelles couleurs de son Class40

A Port Camargue, Kito de Pavant a mis à l'eau son Class40 aux nouvelles couleurs HBF et Reforest'Action.Le skipper occitan, soutenu par ITESOFT, donne ainsi une nouvelle dimension à ses aventures au large. Il s'est également entouré de l'architecte naval Guillaume Verdier pour concevoir une nouvelle étrave et gagner en impact sur les mers et se faufiler plus facilement sur l'eau.

Kito de Pavant a levé le voile sur le nouveau design et les nouvelles couleurs du Class40. Le skipper occitan naviguera désormais sous les couleursHBF - Reforest'Action. Il a réussi à fédérer de nouveaux partenaires et entreprises autour de son programme de courses au large. Le groupe HBF revient dans l'aventure en tant que sponsor titre. Les couleurs d'HBF rejoignent ainsi celles de Reforest'Action, entreprise dont la mission est de préserver et restaurer les forêts. Autre nouveau sponsor, le distributeur d'énergie renouvelable montpelliérain Mint (groupe Eoden). De bon augure pour relever les prochains défis sur les mers du globe dont la très attendue Transat Jacques Vabre en novembre.

ITESOFT engagé aux côtés de Kito de Pavant…

ITESOFT est sponsor de l'équipe de Kito de Pavant depuis de nombreuses années. Un partenariat sportif qui s'inscrit dans le cadre du projet « Made in Midi » qui regroupe des passionnés, des entreprises et des collectivités locales du Sud de la France se reconnaissant dans les valeurs de la voile : innovation, excellence, agilité. Depuis 2013, « Made in Midi » fédère tout un écosystème entrepreneurial, ainsi que des structures de formation du bassin méditerranéen autour d'aventures sportives et humaines sur les océans. Kito de Pavant a resserré les liens forts avec son pool historique de partenaires « Made in Midi ». Parmi eux, la Région Occitanie, la start-up VOGO, le groupe Qair et ses éoliennes offshore, ITESOFT-Yooz, la ville du Grau du Roi - Port Camargue, PMB Alcen, Rouillé & Coulon, l'école AMOS de Toulouse ou encore le Groupe Cousty.

… un skipper Class40 au grand cœur

Toujours animé par l'envie de régater, Kito de Pavant mettra à profit ses courses en partageant ses aventures au large pour sensibiliser les jeunes générations sur l'importance des forêts notamment dans l'équilibre de la biodiversité. Un skipper au grand cœur engagé et très heureux de démarrer la saison sous d'aussi bons auspices : « Un bateau transformé, de nouvelles couleurs, des partenaires enthousiastes, des retrouvailles… L'année écoulée n'a pourtant pas été facile avec la pandémie mais je constate, malgré tout, les quelques effets positifs de cette période. Une prise de conscience partagée entre nous, les marins et beaucoup d'entreprises, de notre vulnérabilité et de la nécessité d'agir pour la préservation de notre planète. », conclut Kito de Pavant.

Kito de Pavant compte à son palmarès plusieurs victoires : la Solitaire du Figaro (2002), le Tour de France à la Voile (2003), la Transatlantique AG2R (2006) ; et 10 participations à la Transat Jacques Vabre, 3 Vendée Globe et 3 Route du Rhum dont une 3e place en 2014.