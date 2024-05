Itesoft est le leader français des logiciels de digitalisation et d'automatisation des processus métier. Ses solutions traitent plus d'un milliard de documents chaque année et assemblent de manière unique les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : le traitement intelligent de documents, l'automatisation de processus et la détection de risques. Elles se déploient dans les domaines de la relation client et de la relation fournisseur. Développées dès l'origine sur la base de technologies propres d'Intelligence Artificielle, les solutions Itesoft de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés.

Secteur Logiciels