Itesoft S A : Calendrier de communication financière du 1er semestre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE DU

14 JANVIER 2021

Calendrier de communication financière S1 2021

ITESOFT (Code ISIN : FR0004026151, Code Mnémo : ITE), éditeur européen de solutions d'automatisation du traitement des flux d'information, informe le marché de ses prochaines dates de publications financières :

21 janvier 2021 : Chiffre d'affaires de l'exercice 2020

15 avril 2021 : Résultats de l'exercice 2020

NB : Toutes les dates de publication annoncées s'entendent après clôture de bourse

A propos de ITESOFT - www.itesoft.fr

ITESOFT est un éditeur de logiciels de digitalisation des processus métier spécialisé dans les domaines de l'expérience client, de l'excellence opérationnelle et de la relation fournisseur.

Développées dès l'origine sur la base de technologies d'IA et de robotisation, les solutions ITESOFT de dématérialisation et d'automatisation des processus d'entreprise (traitement des factures fournisseur, contractualisation en ligne, octroi de crédit, gestion de sinistres, demandes de prestations…) sont conçues pour les rendre plus efficaces, plus rapides et plus sécurisés. L'offre logicielle ITESOFT est la seule sur le marché à rassembler les 3 éléments essentiels à la performance des organisations : la capture d'information, l'automatisation de processus et la détection de risques.

Créé en 1984, ITESOFT est membre de TECH IN France, eFutura, DFCG, FNFE, OMG et Valconum. La société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis février 2001. En 2019, ITESOFT réalise un chiffre d'affaires consolidé de 23,6 M€ dont 17% réinvesti en R&D. Plus de 650 clients dans 35 pays optimisent leurs processus grâce aux solutions ITESOFT.

