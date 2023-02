Ithaca Energy prévoit une hausse de la production en 2022 et une augmentation des dépenses d'investissement nettes

(Alliance News) - Ithaca Energy PLC a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que sa production ait bondi en 2022, dans un contexte d'anticipation de dépenses d'investissement nettes plus élevées.

La société britannique d'exploration et de production de la mer du Nord a déclaré qu'elle s'attendait à ce que sa production en 2022 soit de 71 400 barils équivalent pétrole par jour, soit une hausse de 26 % par rapport aux 56 500 boepd de 2021.

Ce chiffre inclut l'acquisition de Marubeni Oil & Gas UK Ltd au premier trimestre 2022.

Ithaca estime que les charges d'exploitation nettes au quatrième trimestre ont été légèrement plus élevées, à 19 USD par baril, contre 18 USD par baril un an plus tôt, ce qui, selon elle, est dû à la hausse des coûts du gaz combustible et du diesel.

Pour 2022, Ithaca s'attend à ce que ses dépenses d'investissement nettes aient plus que doublé pour atteindre 416 millions USD, contre 188 millions USD en 2021. Cela reflète "l'activité d'investissement à travers la base d'actifs, y compris le développement Captain EOR Phase II, les travaux de puits à Erskine et Alba, le forage d'évaluation à Isabella et une campagne de forage de développement à Jade", a-t-il déclaré.

La société a déclaré un premier dividende intérimaire de 0,1321 USD par action, contre aucun il y a un an.

Ithaca publiera ses résultats pour 2022 le 29 mars.

Les actions d'Ithaca Energy étaient en hausse de 3,7% à 192,40 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

