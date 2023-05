Ithaca signe un accord de commercialisation pour la participation de Shell dans le champ de pétrole et de gaz de Cambo

(Alliance News) - Ithaca Energy PLC a annoncé vendredi la signature d'un accord avec Shell UK Ltd, qui définit un processus de commercialisation de la participation de 30 % de Shell dans le champ pétrolier et gazier de Cambo.

L'opérateur pétrolier et gazier de la mer du Nord a déclaré que Cambo, qui est situé près des îles Shetland, est la deuxième plus grande découverte de pétrole et de gaz non développée dans la mer du Nord britannique.

L'accord prévoit une option permettant à Shell de vendre toute proportion restante de sa propre participation à l'issue de la procédure de commercialisation, qui durera six mois à compter du 4 mai, date à laquelle l'accord est daté.

Ithaca a pris l'option d'acquérir la participation au prix d'environ 1,50 USD par baril d'équivalent pétrole des volumes de ressources acquis dans le cadre du plan de développement.

Pour permettre la progression du projet vers la décision finale d'investissement, Ithaca a noté trois résultats possibles dans le cadre de l'accord : Shell peut mettre sur le marché et vendre une partie de sa participation directe de 30 % dans Cambo, ou la totalité de sa participation de 30 % ; Shell peut vendre à Ithaca toute partie restante de sa propre participation, qui n'est pas vendue à un tiers, au cas où Shell ne vendrait pas la totalité de sa participation directe de 30 % ; Shell peut vendre la totalité de sa participation directe de 30 % et, si un acheteur potentiel souhaite une plus grande part de capital, Ithaca peut vendre jusqu'à un peu moins de 20 % de la participation directe d'Ithaca dans Cambo.

Dans tous les scénarios de vente, Ithaca conserverait au moins 50 % de sa participation directe dans Cambo et resterait l'opérateur de l'actif, a déclaré la société, ajoutant que le développement offre à Ithaca une croissance de la production à long terme à un faible coût d'exploitation unitaire prévu par baril.

"Avec sa conception moderne et économe en énergie et son potentiel d'électrification, Cambo pourrait être l'un des actifs les moins polluants de la mer du Nord. Le champ devrait produire avec moins de la moitié de l'intensité de CO2 que le champ britannique moyen", a déclaré Ithaca dans un communiqué.

Alan Bruce, directeur général d'Ithaca, a ajouté : "Notre accord avec Shell représente une étape importante vers le développement de Cambo... un actif clé pour aider à maintenir la future sécurité énergétique du Royaume-Uni. Le fait de décrocher un nouveau propriétaire pour la participation de Shell est une étape importante dans la progression d'Ithaca Energy vers la décision finale d'investissement. L'objectif stratégique principal d'Ithaca Energy est de maximiser le rendement durable pour les actionnaires grâce à la mise en œuvre de notre stratégie "Buy, Build and Boost" (acheter, construire et stimuler), y compris le développement futur de Cambo.

"Ithaca Energy reste déterminée à investir dans la mer du Nord britannique, mais l'impact de la modification de la taxe sur les bénéfices de l'énergie et l'instabilité fiscale qu'elle a engendrée continuent de limiter notre capacité d'investissement. Nous nous engageons activement, de manière constructive, avec le gouvernement britannique dans la poursuite de la stabilité fiscale nécessaire pour prendre des décisions d'investissement critiques qui soutiendront la sécurité énergétique à long terme du Royaume-Uni."

Simon Roddy, vice-président principal de Shell pour l'amont britannique, a déclaré que la major pétrolière basée à Londres souhaitait bonne chance à Ithaca pour le développement futur du champ, arguant qu'il "sera de maintenir la sécurité énergétique du Royaume-Uni et de décrocher la production nationale des carburants dont les gens et les entreprises ont besoin".

Les actions d'Ithaca étaient en baisse de 1,7 % à 149,80 pence chacune à Londres vendredi matin, tandis que Shell était en hausse de 1,6 % à 2 381,11 pence chacune.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.