Ithaca Energy plc est un exploitant indépendant de pétrole et de gaz sur le plateau continental du Royaume-Uni (UKCS). La société exerce une seule catégorie d'activités, à savoir l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz, ainsi que les activités connexes dans la région de la mer du Nord. Elle a constitué un portefeuille diversifié d'actifs exploités et non exploités dans le nord et le centre de la mer du Nord et à l'ouest des Shetland. Ses actifs exploités sont situés dans les régions de la mer du Nord septentrionale et centrale, de l'ouest des Shetland et du Moray Firth, sur le plateau continental du Royaume-Uni. Ses actifs exploités comprennent Alba, Alder, Cambo, Captain, Cook, Erskine et Greater Stella Area. Ses actifs non exploités comprennent Britannia et Satellites, Brodgar, Callanish, Dons, Enochdhu, Rosebank et d'autres. Le champ d'Alba se trouve à environ 130 miles au nord-est d'Aberdeen, en Écosse, dans la partie centrale de la mer du Nord du Royaume-Uni, à une profondeur d'eau d'environ 453 pieds. La société possède un portefeuille de 28 champs en production en UKCS et neuf champs en production exploités.