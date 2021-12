La société Mondee, spécialisée dans les technologies du voyage, s'apprête à entrer en bourse pour un milliard de dollars - WSJ 20/12/2021 | 00:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La société californienne Mondee Inc. est sur le point de conclure un accord avec une entreprise à chèque en blanc qui valoriserait la société de technologie de voyage à environ 1 milliard de dollars et la rendrait publique, selon le Wall Bourse Journal https://www.wsj.com/articles/travel-technology-firm-mondee-nears-1-billion-spac-deal-to-go-public-11639951201?mod=latest_headlines dimanche. Mondee va fusionner avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) ITHAX Acquisition Corp, indique le rapport, citant des personnes connaissant bien le dossier. La transaction pourrait être annoncée dès lundi. Dans le cadre de cette opération, la société lèverait un investissement privé de 50 millions de dollars en actions publiques auprès de fonds affiliés à Morgan Stanley Investment Management et d'autres investisseurs, ajoute le rapport. Mondee n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau. Depuis sa création en 2011, Mondee a acquis plusieurs plateformes dans le domaine des technologies du voyage, notamment Rocketrip et Cosmopolitan Travel Services. Récemment, le fournisseur de services de réservation de voyages American Express Global Business Travel (GBT) a également annoncé son intention d'entrer en bourse en fusionnant avec Apollo Strategic Growth Capital dans le cadre d'une opération évaluée à environ 5,3 milliards de dollars.

© Zonebourse avec Reuters 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ITHAX ACQUISITION CORP. -0.05% 9.77 0.00% S&P 500 -1.03% 4620.64 23.02% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ITHAX ACQUISITION CORP. 00:41 La société Mondee, spécialisée dans les technologies du voyage, s'apprête à entrer en b.. ZR