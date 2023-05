ITI Limited annonce la nomination de S Jeyanthi au poste de directeur de la production

ITI Limited a annoncé la nomination de S. S. Jeyanthi (DIN : 10059174), directrice générale, au poste de directrice de la production, avec effet à compter de la date de prise en charge du poste, à savoir le 19 mai 2023, jusqu'au 30 juin 2026, c'est-à-dire la date de sa retraite, ou jusqu'à nouvel ordre, selon ce qui est le plus tôt. Conformément à l'ordre du gouvernement indien daté du 19 mai 2023, Smt R Vasanthi, General Manager (Operation) a renoncé à la charge supplémentaire du poste de directeur de la production à compter du 19 mai 2023. Smt S Jeyan thi (DIN : 10059174), qui occupe le poste de directeur des ressources humaines (charge supplémentaire) et de directeur général - Produits et technologie, a pris en charge le poste de directeur de la production à compter du 19 mai 2023.

Smt S Jeyanthi a rejoint l'usine ITI de Bangalore en tant qu'ingénieur exécutif adjoint en 1989 et a ensuite occupé divers postes dans le domaine de la production. Smt S Jeyanthi possède une riche expérience de plus de trois décennies dans la production de produits de télécommunications et de produits connexes. Elle a été promue directrice générale de la production de l'unité de Palakkad en 2021.

Elle a modernisé avec succès les installations de production de l'usine de Bangalore et exécuté des commandes prestigieuses pour la défense et l'ISRO. Smt S Jeyanthi est titulaire d'un B.E. en ingénierie électronique et de communication du Mepco Schlenk Engineering College, Sivakasi, Tamilnadu.