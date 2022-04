Itissalat Al Maghrib IAM S A : Document d'enregistrement universel 2021 27/04/2022

SOMMAIRE

MOT DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE 4

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 5

1

2 3 4

5

6

7

PRÉSENTATION DU GROUPE 7

1.1 Maroc Telecom en bref 8

1.2 Faits marquants 2021 10

1.3 Chiffres clés 2021 14

1.4 Orientations et stratégie du Groupe 16

FACTEURS DE RISQUES ET CADRE DE MAÎTRISE DE L'ACTIVITÉ 19

2.1 Facteurs de risques 20

2.2 Cadre de maîtrise des risques 31

INFORMATION CONCERNANT LA SOCIÉTÉ 37

3.1 Responsable du Document d'enregistrement universel et du contrôle des comptes 38

3.2 Renseignements concernant la Société et le gouvernement d'entreprise 40

DESCRIPTION DU GROUPE, DES ACTIVITÉS,

DES PROCÉDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE 81

4.1 Description du Groupe 82

4.2 Description des activités 94

4.3 Procédures judiciaires et d'arbitrage 135

RAPPORT FINANCIER 137

5.1 Résultats consolidés des trois derniers exercices 138

5.2 Vue d'ensemble 140

5.3 Comptes consolidés du groupe Maroc Telecom au 31 décembre 2019, 2020 et 2021 150

5.4 Comptes sociaux 197

5.5 Rapport special des commissaires aux comptes 222

ÉVOLUTION RÉCENTE 231

Assemblée générale mixte du 29 avril 2022 232

Procédure ANRT - Respect des injonctions 233

Coronavirus 233

Conflit Ukraine - Russie 233

ANNEXES 235

Tableau de concordance 236

Table de concordance du rapport financier annuel 238

Information annuelle 2021 238

État des honoraires versés aux contrôleurs de comptes 239

Assemblée générale mixte du 29 avril 2022 241

Glossaire 244

II

2021

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL

intégrant le Rapport financier annuel

Ce Document d'enregistrement universel a été déposé le 27 avril 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n° 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'enregistrement universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n° 2017/1129.

Le présent Document d'enregistrement universel sous format PDF est une reproduction de la version officielle du Document d'enregistrement universel établi au format XHTML et disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers ainsi que sur celui de la société.

MAROC TELECOM - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3

MOT DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

ABDESLAM AHIZOUNE

Alors que la crise sanitaire s'est prolongée avec de nouvelles périodes de confinement et de restrictions, le Groupe affiche une performance et des résultats solides en 2021, témoignant de sa résilience et de sa capacité d'adaptation sur l'ensemble de ses marchés de présence.

Malgré le contexte réglementaire et la pression concurrentielle au Maroc, Maroc Telecom reste déterminé à consolider son leadership en continuant à investir dans son actif stratégique majeur, ses clients. C'est dans cette optique que le Groupe se réinvente en permanence afin d'offrir une proposition de valeur forte. L'investissement massif permet de renforcer ses réseaux pour anticiper les attentes et les besoins des clients en proposant des services novateurs avec la meilleure qualité de service sur le marché. Ces efforts conjugués permettent de maintenir et d'affirmer une image de marque synonyme de qualité et d'excellence.

La dynamique remarquable dans nos pays de présence sur le continent africain se traduit par la contribution croissante de nos filiales aux revenus du Groupe. Afin d'accompagner l'essor de la Data Mobile, du Mobile Money et du Très Haut Débit Fixe, de larges plans d'investissements et d'optimisation se poursuivent afin de tirer le meilleur des synergies inter filiales, de mutualiser leurs ressources et se donner ainsi les moyens d'une croissance organique rentable et continue.

Nous souhaitons poursuivre notre stratégie de croissance externe visant à étendre notre présence en Afrique, à travers des acquisitions de participations majoritaires dans des opérateurs existants ou de nouvelles licences, dans tout marché prometteur permettant de créer de la valeur et offrant un cadre juridique et réglementaire propice au développement d'une concurrence saine.

Afin de renforcer notre positionnement, de gagner de nouveaux marchés et de mieux répondre aux nouveaux besoins des clients, la politique constante d'innovation reste primordiale dans notre stratégie. La poursuite du déploiement de la fibre optique, l'introduction de services novateurs et la préparation de l'arrivée de la technologie 5G en sont une illustration.

Les chantiers de transformation digitale engagés par le Groupe s'accélèrent pour lui permettre de gagner en agilité face à un environnement de plus en plus exigeant, et d'améliorer l'expérience client en poursuivant activement la digitalisation des processus métier.

L'engagement en faveur du progrès économique et social est inscrit dans l'ADN du Groupe, et se manifeste à travers les diverses initiatives à vocation humanitaire, culturelle, sportive ou environnementale, menées aussi bien au Maroc que dans les pays d'implantation de ses filiales. Le Groupe entend ainsi poursuivre sa contribution active à la réduction de la fracture numérique et à la promotion des nouvelles technologies.

Enfin, la concrétisation de la stratégie du Groupe ne serait possible sans la mobilisation et l'engagement sans faille de ses collaborateurs. Maroc Telecom s'appuie sur l'expertise reconnue de ses équipes et investit dans le développement de pépinières de talents afin d'accompagner la transformation des métiers vers le digital.

C'est sur ces bases que le Groupe Maroc Telecom entame l'année 2022, fort de ses résultats et de la détermination de ses collaborateurs à relever tous les défis.

4

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

LE DIRECTOIRE

François Hassan Abdeslam Brahim Abdelkader VITTE RACHAD AHIZOUNE BOUDAOUD MAAMAR Directeur Général Directeur Général Président Directeur Général Directeur Général Administratif Réseaux et Systèmes du Directoire Réglementation Services et Financier et Affaires Juridiques Maroc Telecom comprend aussi 8 directions régionales rattachées au Président du Directoire.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

PRÉSIDENTE MEMBRES Nadia FETTAH ALAOUI, Ministre de l'Économie et des Finances VICE-PRÉSIDENT Jassem Mohammed Bu Ataba AL ZAABI, Président du Conseil d'administration du Groupe Etisalat Abdelouafi LAFTIT, Ministre de l'Intérieur Abderrahmane SEMMAR, Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation au Ministère de l'Économie et des Finances Kamal SHEHADI, Hatem DOWIDAR, Directeur Général d'Etisalat International Luis ENRIQUEZ, Directeur des Affaires Juridiques et Réglementaires d'Etisalat International Hesham Abdulla AL QASSIM, Directeur Général de Wasl Asset Management Group Mohammed Karim BENNIS, Directeur Financier du Groupe Etisalat Associé, Grafine Capital Partners

MAROC TELECOM - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5