Itissalat Al Maghrib IAM S A : Maroc Telecom - CP relatif aux indicateurs du 1er trimestre 2022

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 1er TRIMESTRE 2022

Des résultats opérationnels tirés par la performance des filiales :

»

Hausse de 3,6% de la base clients du Groupe, dont +4,4% pour les filiales et +2,0% pour le Maroc, qui atteint près de 76 millions de clients ;

» Léger repli du chiffre d'affaires consolidé (-0,6%*), dû notamment au ralentissement des activités Mobile au Maroc ;

» Croissance du chiffre d'affaires des filiales Moov Africa (+1,8%*), grâce à la croissance soutenue de la Data Mobile (+29%);

» Croissance soutenue des revenus de la Data Fixe au Maroc (+8,3%), tirée par l'expansion du parc FTTH (+47%) ;

» Légère baisse de l'EBITDA ajusté du Groupe de 0,1%*, avec -2,2% pour le Maroc et +2,8%* pour les filiales ;

» Résultat Net ajusté - Part du Groupe en croissance de 2,5%*;

» Maintien d'un niveau d'investissements Groupe élevé.

Le Groupe Maroc Telecom s'appuie sur la dynamique de ses actifs en Afrique subsaharienne et entame l'année 2022 avec des résultats encourageants.

Le Groupe accompagne l'essor de ses activités, notamment en filiales, par d'importants plans d'investissements et d'optimisation, répartis de manière réfléchie et rationnelle, en particulier sur la Data Mobile, le Mobile Money et le Très Haut Débit Fixe. En tirant le meilleur des synergies Groupe et avec la mutualisation des ressources, Maroc Telecom se donne les moyens d'une croissance organique rentable et continue.

Les chantiers d'innovation et de transformation digitale engagés par le Groupe s'accélèrent pour gagner en agilité face à un environnement de plus en plus exigeant, et continuer d'améliorer l'expérience client.

*Maintien d'un taux de change constant MAD/Ouguiya/Franc CFA

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AJUSTÉS* DU GROUPE

(IFRS en millions MAD)

Chiffre d'affaires EBITDA ajusté

Marge (%)

8 914 4 561 51,2%

8 770 4 519 51,5%

-1,6% -0,9% 0,4 pt

EBITA ajusté

Marge (%)

Résultat Net ajusté - Part du Groupe

Marge (%)

2 746 30,8% 1 474 16,5%

2 815 32,1%

2,5% 1,3 pt

1 500 17,1%

1,8% 0,6 pt

CAPEX(2)

418 1 137 172,0% -0,6% -0,1% 0,3 pt 3,2% 1,2 pt 2,5% 0,5 pt 172,9% Dont fréquences et licences 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences)

4,7% 13,0%

8,3 pt

8,2 pt

CFFO ajusté Dette Nette

Dette Nette/EBITDA(3)

2 681 16 132 0,8x

3 151 12 288 0,6x

17,5% -23,8%

18,5% -23,1%

*Les ajustements des indicateurs financiers sont détaillés dans l'annexe 1.

► Parc

Le nombre de clients du Groupe atteint près de 76 millions à fin mars 2022, en progression de 3,6% sur un an, tiré essentiellement par la croissance des parcs Mobile au Maroc et dans les filiales (respectivement +2,8% et +4,4%).

► Chiffre d'affaires

Au 31 mars 2022, le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires consolidé(3) de 8,8 milliards de dirhams, en baisse de 1,6% (-0,6% à taux de change constant(1)), soutenu par les revenus à l'international qui progressent de 1,8% à taux de change constant(1) et compensent en partie la baisse des revenus au Maroc (-2,7%) toujours impactés par l'environnement concurrentiel et règlementaire.

► Résultat opérationnel avant amortissements

À fin mars 2022, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom est en légère baisse de 0,9% (-0,1% à taux de change constant(1)) pour atteindre 4 519 millions de dirhams, grâce aux efforts continus de maîtrise des coûts opérationnels.

La marge d'EBITDA progresse de 0,3 pt à taux de change constant(1) et se maintient au niveau élevé de 51,5%.

► Résultat opérationnel

À fin mars 2022, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté consolidé du Groupe Maroc Telecom s'établit à 2 815 millions de dirhams, en hausse de 2,5% (+3,2% à taux de change constant(1))

sous l'effet de la baisse de la charge d'amortissement. La marge d'exploitation ajustée progresse de +1,2 pt à taux de change constant(1) pour atteindre 32,1%.

► Résultat Net- Part du Groupe

Au premier trimestre 2022, le résultat net ajusté part du Groupe ressort en hausse de 2,5% à taux de change constant(1) par rapport au premier trimestre de l'année précédente, du fait de la croissance du résultat net des activités au Maroc comme à l'International.

► Cash Flow

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO(6)) ajustés s'établissent à 3 151 millions de dirhams, en hausse de 17,5% (+18,5% à taux de change constant(1)) par rapport à la même période de 2021.

REVUE DES ACTIVITÉS DU GROUPE

Les ajustements des indicateurs financiers « Maroc » et « International » sont détaillés dans l'annexe 1.

 Maroc

(IFRS en millions MAD) T1 2021 T1 2022 Variation Chiffre d'affaires 4 889 4 756 -2,7% Mobile 2 966 2 816 -5,1% Services 2 876 2 703 -6,0% Équipement 91 113 24,7% Fixe 2 370 2 394 1,0% Dont Data Fixe* 910 986 8,3% Élimination et autres revenus -447 -454 EBITDA ajusté 2 672 2 613 -2,2% Marge (%) 54,7% 54,9% 0,3 pt EBITA ajusté 1 744 1 742 -0,1% Marge (%) 35,7% 36,6% 0,9 pt CAPEX(2) 207 726 250,5% Dont fréquences et licences 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 4,2% 15,3% 11,0 pt CFFO ajusté 1 221 1 919 57,1% Dette Nette 11 032 7 789 -29,4% Dette Nette/EBITDA(3) 1,0x 0,7x

*La Data Fixe regroupe l'Internet, la TV sur ADSL et les services Data aux entreprises.

À fin mars 2022, les activités au Maroc génèrent un chiffre d'affaires de 4 756 millions de dirhams, en baisse de 2,7% suite au recul des revenus des activités Mobile (-5,1%) dans un contexte règlementaire et concurrentiel difficile, et partiellement compensées par la Data Fixe toujours en croissance soutenue (+8,3%).

Le résultat opérationnel avant amortissement (EBITDA) ajusté s'élève à 2 613 millions de dirhams, en recul de 2,2% par rapport à la même période de l'année précédente. La marge d'EBITDA s'améliore de 0,3 pt pour s'établir au niveau élevé de 54,9%.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté ressort à 1 742 millions de dirhams, quasi stable

(-0,1%) en raison de la baisse des charges d'amortissements. La marge d'EBITA ajusté s'établit à 36,6%, en amélioration de 0,9 pt.

À fin mars 2022, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO(6)) ajustés s'améliorent de 57,1% pour atteindre 1 919 millions de dirhams.

Mobile Unité T1 2021 T1 2022 Variation Parc(8) (000) 19 335 19 867 2,8% Prépayé (000) 17 011 17 487 2,8% Postpayé (000) 2 324 2 380 2,4% Dont Internet 3G/4G+(9) (000) 10 841 10 287 -5,1% ARPU(10) (MAD/mois) 48,7 44,9 -7,9%

À fin mars 2022, le parc(8) Mobile compte 19,9 millions de clients, en hausse de 2,8% sur un an.

À fin mars 2022, le chiffre d'affaires Mobile enregistre une baisse de 5,1% par rapport à la même période de l'année précédente, toujours fortement impacté par le contexte réglementaire et concurrentiel.

L'ARPU(10) mixte du T1 2022 s'élève à 44,9 dirhams, en retrait de 7,9% sur un an.

Fixe et Internet

Unité T1 2021 T1 2022 Variation Lignes Fixe (000) 2 010 1 959 -2,6% Accès Haut Débit(11) (000) 1 750 1 723 -1,6%

Le parc Fixe perd 2,6% et s'établit à près de 2,0 millions de lignes à fin mars 2022. Le parc Haut Débit compte 1,7 million d'abonnés, tiré par l'expansion du parc FTTH (+47%) qui compense en partie les pertes de clients ADSL.

Les activités Fixe et Internet génèrent un chiffre d'affaires de 2 394 millions de dirhams en hausse de 1,0% par rapport à 2021. L'importante croissance de la Data Fixe (+8,3%) compense la baisse de la voix.