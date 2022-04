Itissalat Al Maghrib IAM S A : Maroc Telecom - Résultats financiers 2021 27/04/2022 | 14:15 Envoyer par e-mail :

Comptes consolidés 2021 État de la situation financière en millions de dirhams RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 AUDIT DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES Opinion Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la société Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A et de ses filiales (le « groupe »), qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2021, ainsi que l'état consolidé du résultat global, l'état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de 18 800 millions de dirhams dont un bénéfice net consolidé de 6 928 millions de dirhams. Ces états ont été arrêtés par le Directoire le 11 février 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée du groupe au 31 décembre 2021, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS) telles qu'adoptées dans l'Union Européenne. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers consolidés au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers consolidés de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux- ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Reconnaissance du chiffre d'affaires des activités de télécommunication Le montant du chiffre d'affaires dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2021 s'élève à Dirhams 35 790 millions. Il existe un risque inhérent à la reconnaissance du chiffre d'affaires comptabilisé, compte tenu de la multitude des produits et services, de la complexité des systèmes d'information et de l'impact de l'évolution des modèles de tarification (structures tarifaires, systèmes d'incitation, rabais, etc.). Nous avons, avec l'assistance de nos spécialistes IT (Information Technology), procédé à un examen des processus et des contrôles clés mis en place par le Groupe, y compris les systèmes informatiques utilisés aux fins de la reconnaissance du chiffre d'affaires. En particulier, nous avons : - Pris connaissance de l'environnement de contrôle général, notamment informatique, mis en place par le Groupe ; L'application des normes comptables de reconnaissance des revenus implique un certain nombre de jugements et d'estimations clés. - Identifié et évalué les contrôles clés mis en place par le Groupe et pertinents pour notre audit ; De ce fait, nous considérons le chiffre d'affaires issu des activités de télécommunication comme une question clé de notre audit. - Testé le fonctionnement des contrôles pertinents, notamment sur les systèmes applicatifs entrant dans le processus de génération, d'évaluation et de comptabilisation du chiffre d'affaires ; Les méthodes de reconnaissance du chiffre d'affaires sont détaillées dans la note 3.15 des états financiers - Réalisé des procédures analytiques et testé un échantillon d'écritures manuelles en fin de période. 23 865 consolidés. Évaluation du goodwill Dans le cadre de son développement, le Groupe a été amené à réaliser des opérations de croissance externe et à reconnaître plusieurs goodwills. Nous avons examiné la conformité de la méthodologie appliquée par le Groupe aux normes comptables en vigueur. Ces goodwills, qui correspondent à l'écart entre le prix payé et la juste valeur des actifs et passifs repris, sont décrits dans la note 3 aux états financiers consolidés. Nous avons également effectué un examen des procédures relatives aux tests de dépréciation des goodwills et vérifié notamment : La direction s'assure lors de chaque exercice que la valeur comptable des goodwills rattachés à chaque Unité Génératrice de Trésorerie (UGT), figurant au bilan au 31 décembre 2021 pour un montant de Dirhams 8 976 millions, n'est pas supérieure à leur valeur recouvrable et ne présente pas de risque de perte de valeur. - L'exhaustivité des éléments composant la valeur comptable de chaque UGT testée et la cohérence des modalités de détermination de cette valeur avec celles des projections des flux de trésorerie retenues pour déterminer la valeur d'utilité ; Les modalités du test de dépréciation et le détail des hypothèses retenues mis en œuvre sont décrits en note 3. - Le caractère raisonnable des projections de flux de trésorerie et la fiabilité des estimations en examinant les principales raisons des différences entre les prévisions et les réalisations ; La valeur recouvrable est déterminée par référence à la valeur d'utilité calculée à partir de la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus du groupe d'actifs la composant. - La cohérence de ces projections de flux de trésorerie avec les dernières estimations de la direction ; - La cohérence du taux de croissance retenu pour les flux projetés avec les analyses de marché ; La détermination de la valeur recouvrable des goodwills repose sur le jugement de la direction, s'agissant notamment des hypothèses de résultats futurs des sociétés concernées et du taux d'actualisation appliqué aux flux de trésorerie prévisionnels. - Le calcul du taux d'actualisation appliqué aux flux de trésorerie attendus de chaque UGT ; - L'analyse de sensibilité de la valeur d'utilité effectuée par la direction à une variation des principales hypothèses retenues. Nous considérons de ce fait l'évaluation des goodwills comme un point clé de l'audit. - Enfin nous avons vérifié que la note 3 donne une information appropriée Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers consolidés La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du groupe. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non- détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; • Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du groupe ;

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues

• et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; *Le montant figurant en Autres produits et charges des activités ordinaires de 2020 correspond aux dons Covid19 du Groupe.

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation ;

• Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des o Le Groupe Maroc Telecom réalise un chiffre d'affaires de près de 36 milliards de dirhams en 2021, en baisse de 2,7% (-2,0% à change constant). La bonne tenue du chiffre d'affaires des filiales Moov Africa et du Haut Débit Fixe au Maroc compense partiellement le ralentissement des activités Mobile au Maroc, toujours impactées par le contexte concurrentiel et réglementaire.

• états financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

• Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. ACTIF (en millions MAD) Note 31- d é c.- 20 Goodwill 3 9 315 Autres immobilisations incorporelles 4 8 120 Immobilisations corporelles 5 28 319 Droit d'usage de l'actif 34 1 592 Titres mis en équivalence 6 0 Actifs financiers non courants 7 654 Impôts différés actifs 8 580 Actifs non courants 48 579 Stocks 9 271 Créances d'exploitation et autres 10 11 816 Actifs financiers à court terme 11 130 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 2 690 Actifs disponibles à la vente 54 Actifs courants 14 960 Total actif 63 540 PASSIF (en millions MAD) Note 31- d é c.- 20 Capital 5 275 Réserves consolidées 2 023 Résultats consolidés de l'exercice 5 423 Capitaux propres - part du Groupe 13 12 721 Intérêts minoritaires 3 968 Capitaux propres 16 688 Provisions non courantes 14 521 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 15 4 748 Impôts différés passifs 8 45 Autres passifs non courants 0 Passifs non courants 5 314 Dettes d'exploitation 16 24 007 Passifs d'impôts exigibles 671 787 Provisions courantes 14 1 247 1 332 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 15 15 612 12 677 Passifs courants 41 538 38 661 Total passif 63 540 61 782 État de résultat global en millions de dirhams (En millions MAD) Note 31-dé c.-20 31-dé c.-21 Chiffre d'affaires 17 36 769 35 790 Achats consommés 18 -5 416 -5 123 Charges de personnel 19 -3 005 -2 868 Impôts, taxes et redevances 20 -3 344 -3 447 Autres produits et charges opérationnels 21 -8 746 -5 303 Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions 22 -4 240 -7 477 Résultat opérationnel 12 018 11 573 Autres produits et charges des activités ordinaires* -1 513 -88 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 23 0 0 Résultat des activités ordinaires 10 505 11 485 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 17 27 Coût de l'endettement financier brut -888 -826 Coût de l'endettement financier net -871 -800 Autres produits et charges financiers 26 -77 Résultat financier 24 -844 -876 Charges d'impôt 25 -3 372 -3 680 Résultat net 6 289 6 928 Ecart de change résultant des activités à l'étranger 134 -378 Autres produits et charges du résultat global -14 34 Résultat net global 6 409 6 584 Résultat net 6 289 6 928 Part du groupe 5 423 6 008 Intérêts minoritaires 26 866 920 Résultat net global 6 409 6 584 Part du groupe 5 511 5 787 Intérêts minoritaires 26 899 797 RÉSULTATS PAR ACTION 31-dé c.-20 31-dé c.-21 Résultat net - Part du Groupe (en millions MAD) 5 423 6 008 Nombre d'actions au 31 décembre 879 095 340 879 095 340 Résultat net par action 27 6,17 6,83 Résultat net dilué par action 27 6,17 6,83 Questions clés identifiées Notre réponse Maroc Telecom- Itissalat Al-Maghrib- Société à Directoire et à Conseil de surveillance au capital de 5 274 572 040 DH- RC 48 947- siège Social : Avenue Annakhil, Hay Ryad, Rabat Comptes sociaux 2021 Bilan en milliers de dirhams ACTIFEXERCICE AMORTISSEMENTSEXERCICE PRECEDENTBRUT ET PROVISIONS NET NET 31/12/2020 IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) . Frais préliminaires

. Charges à répartir sur plusieurs exercices

. Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) . Immobilisations en recherche et développement

. Brevets, Marques, Droits et valeurs similaires

. Fonds commercial

. Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) . Terrains

. Constructions

. Installations Techniques, Matériel et Outillage

. Matériel de Transport

. Mobiliers, Matériel de Bureau et Aménagements Divers

. Autres Immobilisations Corporelles

. Immobilisations Corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) . Prêts Immobilisés

. Autres Créances Financières

. Titres de participation

. Autres Titres Immobilisés ECART DE CONVERSION-ACTIF (E) . Diminution des Créances Immobilisées . Augmentation des Dettes de Financement TOTAL I (A+B+C+D+E) S TOCKS (F) . Marchandises

. Matières et Fournitures Consommables

. Produits en cours

. Produits Intermédiaires et Produits résiduels

. Produits Finis CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) . Fournisseurs Débiteurs, avances et acomptes

. Clients et comptes rattachés

. Personnel

. Etat

. Comptes d'associés

. Autres débiteurs

. Comptes de régularisation Actif TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) ECARTS DECONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants) TOTAL II (F+G+H+I) TRESORERIE- ACTIF . Chèques et valeurs à encaisser

. Banques, TG. ET C.C.P.

. Caisses, Régies d'avances et accréditifs 1 500 000 600 000 900 000 1 200 000 0 0 0 0 1 500 000 600 000 900 000 1 200 000 0 0 0 0 12 362 796 10 386 134 1 976 662 2 080 595 0 0 0 0 12 004 593 10 315 686 1 688 907 1 885 946 70 447 70 447 0 119 287 755 0 287 755 194 531 74 026 964 58 984 523 15 042 441 15 738 026 961 935 0 961 935 955 383 8 233 912 5 573 690 2 660 222 2 771 028 58 155 243 48 458 854 9 696 389 10 367 432 278 936 100 524 178 411 195 441 5 002 554 4 674 147 328 408 404 395 11 048 0 11 048 11 048 1 383 336 177 308 1 206 028 1 033 300 12 771 564 387 418 12 384 146 12 215 950 812 669 0 812 669 649 437 4 190 0 4 190 4 084 11 954 705 387 418 11 567 287 11 562 429 0 0 0 0 31 913 0 31 913 1 378 31 913 0 0 0 31 913 0 1 378 0 100 693 237 70 358 075 30 335 162 31 235 949 212 335 117 183 95 153 100 865 157 401 103 605 53 796 46 893 54 934 13 578 41 356 53 971 0 0 0 0 0 0 0 0 DETTES DU PASSIF CIRCULANT 0 0 0 0 16 913 545 8 976 661 7 936 884 7 783 775 13 247 0 13 247 11 046 15 528 541 8 652 428 6 876 113 6 271 041 3 708 0 3 708 3 771 794 372 0 794 372 560 205 0 0 0 0 551 513 324 234 227 279 912 969 . Comptes d'associés 22 165 0 22 165 24 743 131 859 0 131 859 131 611 55 133 0 55 133 35 510 17 312 872 9 093 844 8 219 028 8 051 761 173 515 0 173 515 554 212 0 0 0 0 171 349 0 171 349 551 555 TRESORERIE-PASSIF 2 166 0 2 166 2 657 TOTAL III 173 515 118 179 624 0 79 451 918 173 515 38 727 705 554 212 TOTAL GENERAL I+II+III

39 841 922 Compte de produits et charges en milliers de dirhams PASSIF (En milliers de dirhams) CAPITAUX PROPRES . Capital social ou personnel (1) . Moins : Actionnaires, Capital souscrit non appelé . Capital appelé, dont versé . Primes d'émission, de fusion, d'apport . Ecarts de réévaluation . Réserve légale . Autres réserves . Report à nouveau (2) . Résultat net en instance d'affectation (2) . Résultat net de l'exercice (2) 2021 2020 16 722 339 14 603 256 5 274 572 5 274 572 0 0 0 0 0 0 0 0 527 457 527 457 5 276 257 2 552 808 0 0 0 0 5 644 052 6 248 419 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES 0 0 . Subventions d'investissement 0 0 . Provisions réglementées 0 0 DETTES DEFINANCEMENT 1 494 6 874 . Emprunts obligataires 0 0 . Autres dettes de financement 1 494 6 874 44 248 14 710 31 913 1 378 12 336 13 332 0 3 784 0 3 784 0 0 16 768 081 14 628 624 12 446 563 13 026 067 6 174 176 6 700 916 78 995 82 047 946 902 1 050 832 91 786 85 582 2 959 742 2 912 001 1 1 408 425 430 523 1 786 536 1 764 165 871 251 1 055 726 63 953 80 725 13 381 768 14 162 517 8 577 856 11 050 780 0 0 0 0 8 577 856 11 050 780 8 577 856 11 050 780 38 727 705 39 841 922 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES . Provisions pour risques . Provisions pour charges ECART DECONVERSION - PASSIF . Augmentation des créances immobilisées . Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E) . Fournisseurs et comptes rattachés

. Clients créditeurs, avances et acomptes

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat

. Autres créanciers

. Comptes de régularisation passif (A) (B) (C) AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECART DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)Total II (F+G+H) . Crédit d'escompte

. Crédit de trésorerie

. Banques (soldes créditeurs) Total III TOTAL GENERAL I+II+III NET (D) (E) (F) (G) (H) 2021 2020 (En milliers de dirhams) I- PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produitsVariation des stocks de produits Chiffre d'affaires Immobilisations produites par l'Entreprise pour elle même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation; Transferts de charges TOTAL I II- CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus de marchandises Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et Taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation Amortissement Dotations d'exploitation Provision TOTAL II III- RESULTAT D'EXPLOITATION I-II IV- PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change Intérêts et autres produits financiers Reprises financières; Transferts de charges TOTAL IV V- CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts Pertes de change Autres charges financières Dotations financières TOTAL V VI- RESULTAT FINANCIERS IV - V VII- RESULTAT COURANT III + VI VIII- PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisations Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes; transferts de charges TOTAL VIII IX- CHARGES NON COURANTES V.N.A des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations Réglementées Dotations non courantes auxamortissements&provisions TOTAL IX X- RESULTAT NON COURANT VIII - IX XI- RESULTAT AVANT IMPOTS VII + X XII- IMPOT SUR LES SOCIETES XIII- RESULTAT NET XI - XII XIV- TOTAL DES PRODUITS ( I+IV+VIII) XV- TOTAL DES CHARGES ( II+V+IX+XII) XVI- RESULTAT NET (total des produits-total des charges) 19 659 201 21 096 060 384 447 424 294 18 748 690 19 864 933 19 133 137 20 289 226 0 0 0 0 0 0 30 039 25 433 496 025 781 401 19 659 201 21 096 060 12 394 366 12 846 696 572 636 554 477 3 078 241 3 115 886 2 596 921 2 537 575 311 185 286 362 1 954 514 2 108 018 2 233 2 540 3 308 841 3 502 875 569 794 738 963 12 394 366 12 846 696 7 264 835 8 249 364 2 000 173 1 417 233 1 301 627 942 932 429 524 294 632 71 358 106 866 197 664 72 803 2 000 173 1 417 233 1 049 198 667 653 321 231 348 950 274 705 267 044 11 097 775 442 165 50 884 1 049 198 667 653 950 975 749 580 8 215 810 8 998 945 327 403 5 129 926 13 880 4 901 0 0 0 0 o Le chiffre d'affaires de Maroc Telecom réalisé en 2021 s'établit à 19 133 millions de dirhams, en baisse de 5,7% par rapport à 2020.

o Avec un résultat avant impôt de 7 598 millions de dirhams et un impôt sur les sociétés de 1 954 millions de dirhams, le résultat net ressort à 5 644 millions de dirhams, en baisse de 9,7%. Par ailleurs, Maroc Telecom annonce que son rapport financier annuel est disponible sur le site de la société à l'adresse suivante : https://www.iam.ma/groupe-maroc-telecom/communication-financiere/information-reglementee/communiques-de-presse.aspx?fiche=8# 112 277 71 604 201 245 5 053 421 327 403 5 129 926 944 934 5 584 073 171 941 3 578 0 0 280 255 5 005 080 0 0 492 738 575 415 944 934 5 584 073 -617 531 -454 147 7 598 279 8 544 797 1 954 226 2 296 379 5 644 052 6 248 419 21 986 776 27 643 219 16 342 724 21 394 801 5 644 052 6 248 419 RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1er JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 AUDIT DES ETATS DE SYNTHESE Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société Itissalat Al-Maghrib S.A (la « société » ou « IAM »), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2021, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 16 722 339 milliers de dirhams dont un bénéfice net de 5 644 052 milliers de dirhams. Ces états ont été arrêtés par le Directoire le 11 février 2022 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société Itissalat Al-Maghrib S.A au 31 décembre 2021, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Questions clés identifiées Notre réponse Reconnaissance du chiffre d'affaires des activités de télécommunication Le montant du chiffre d'affaires dans les états de synthèse au 31 décembre 2021 s'élève à Dirhams 19 133 137 milliers. Il existe un risque inhérent à la reconnaissance du chiffre d'affaires comptabilisé, compte tenu de la multitude des produits et ses services, de la complexité des systèmes d'information et de l'impact de l'évolution des modèles de tarification (structures tarifaires, systèmes d'incitation, rabais, etc.). L'application des normes comptables de reconnaissance des revenus implique un certain nombre de jugements et d'estimations clés. De ce fait, nous considérons le chiffre d'affaires issu des activités de télécommunication comme une question clé de notre audit. Les méthodes de reconnaissance du chiffre d'affaires sont détaillées dans l'état A1 des États d'Informations Complémentaires (ETIC). Nous avons, avec l'assistance de nos spécialistes IT (Information Technology), procédé à un examen des processus et des contrôles clés mis en place par la société y compris les systèmes informatiques utilisés aux fins de la reconnaissance du chiffre d'affaires. En particulier, nous avons : - Pris connaissance de l'environnement de contrôle général, notamment informatique, mis en place par la société ; - Identifié et évalué les contrôles clés mis en place par la société et pertinents pour notre audit ; - Testé le fonctionnement des contrôles pertinents, notamment sur les systèmes applicatifs entrant dans le processus de génération, d'évaluation et de comptabilisation du chiffre d'affaires ; - Réalisé des procédures analytiques et testé un échantillon d'écritures manuelles en fin de période. Évaluation des titres de participations Les titres de participation, figurant au bilan au 31 décembre 2021 pour un montant net de Dirhams 11 567 287 milliers. Ils sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur actuelle. Comme indiqué dans la note A1-4 de l'ETIC, la valeur actuelle est estimée par la direction par référence à la quote-part des capitaux propres que les titres représentent, celle-ci étant le cas échéant rectifiée pour tenir compte notamment des perspectives de développement et de la performance de ces participations. L'estimation de la valeur actuelle de ces titres requiert l'exercice du jugement de la direction dans son choix des éléments à considérer selon les participations concernées, éléments qui peuvent correspondre selon le cas à des éléments historiques (Capitaux propres notamment), et/ou à des éléments prévisionnels (perspectives de rentabilité notamment). Dans ce contexte, nous avons considéré que l'évaluation des titres de participation constitue un point clé de l'audit. Nos travaux ont consisté à effectuer un examen du processus d'évaluation des titres de participation et des éléments chiffrés utilisés. Nous avons notamment : - Obtenu les prévisions de flux de trésorerie et d'exploitation des activités des entités concernées et apprécié leur cohérence avec les données prévisionnelles établies par la direction ; - Vérifié la cohérence des hypothèses retenues avec l'environnement économique prévalant à la clôture ; - Comparé les prévisions retenues pour des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes afin d'apprécier la réalisation des objectifs passés ; - Vérifié le cas échéant que les capitaux propres retenus concordent avec les comptes des entités et que les éventuelles réévaluations opérées sur ces capitaux propres sont documentées de manière appropriée. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : • Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ; • Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinionmodifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;

• Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Vérifications et informations spécifiques Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la concordance, des informations données dans le rapport de gestion du Directoire destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Attachments Original Link

