ITM Power PLC est une société basée au Royaume-Uni qui conçoit et fabrique des électrolyseurs basés sur la technologie des membranes échangeuses de protons (PEM) pour produire de l'hydrogène vert en utilisant de l'électricité et de l'eau renouvelables. La société fabrique des électrolyseurs de différentes tailles pour répondre aux besoins de ses clients, de 2 mégawatts (MW) à des projets de plus de 100 MW. Ses électrolyseurs comprennent TRIDENT, NEPTUNE et POSEIDON. TRIDENT est une technologie de pile d'électrolyseurs PEM. TRIDENT est un skid d'électrolyseur de 2 MW basé sur ses stacks de 30 bars. NEPTUNE est un système d'électrolyse entièrement autonome. Fourni avec un système de conversion d'énergie et incorporant tout l'équilibre nécessaire de l'installation, l'électrolyseur peut être facilement déployé en tant qu'ensemble complet. POSEIDON est un module de 20 MW destiné aux projets à grande échelle. POSEIDON est un bloc de construction modulaire qui permet une mise à l'échelle avec un encombrement optimisé. Adapté aux installations intérieures et extérieures, il se compose d'unités montées sur patins qui peuvent être préfabriquées et pré-testées.

Secteur Equipements électriques lourds