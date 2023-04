ITM Power agrandit ses installations à Bessemer Park, Sheffield

(Alliance News) - ITM Power PLC a annoncé lundi qu'elle avait décidé d'agrandir considérablement ses installations à Bessemer Park, Sheffield, en signant un contrat pour la location d'une usine et d'espaces de bureaux supplémentaires.

ITM Power conçoit et fabrique des électrolyseurs, basés sur la technologie des membranes échangeuses de protons, pour produire de l'hydrogène vert. L'entreprise est basée à Sheffield, en Angleterre.

Cette décision fait suite à une annonce faite à la mi-mars, lorsque ITM a déclaré avoir signé un accord avec Power On Connections Ltd pour quadrupler son alimentation électrique à Bessemer Park d'ici la fin de 2024, ce qui permettra à ITM d'augmenter de manière significative les tests de ses produits.

ITM a déclaré que la période de location initiale est de 15 ans, couvrant plus de 83 000 pieds carrés, avec l'aménagement des laboratoires et des zones de validation commençant vers la fin de 2023 et ITM occupant l'installation au début de 2024.

"Un élément clé de notre plan de priorités à 12 mois, tel que défini en janvier, est le désengorgement de nos activités de fabrication, d'essai et de validation des produits", a déclaré l'IMT dans un communiqué.

"L'expansion nous permettra de créer un centre dédié à la recherche et au développement et à la validation des produits, qui comprendra des laboratoires scientifiques et des installations d'essai pour les développements technologiques futurs, et qui nous permettra d'utiliser plus efficacement l'espace de fabrication existant à Bessemer Park pour des volumes de production plus importants.

L'IMT a indiqué que son personnel travaillait actuellement sur plusieurs sites différents à Sheffield et qu'elle avait l'intention de regrouper l'ensemble de ses effectifs et de ses activités à Bessemer Park, à la fois dans son unité existante et dans la nouvelle unité. "Cela nous permettra de travailler ensemble plus efficacement", a déclaré l'entreprise.

Le directeur général, Dennis Schulz, a ajouté : "Nous sommes en bonne voie pour réaliser notre plan de 12 mois présenté en janvier. L'une de nos priorités était la nécessité pour l'IMT de renforcer la validation des produits et de désengorger l'espace de production et les essais de produits. L'annonce d'aujourd'hui n'est pas seulement une étape cruciale sur la voie de l'intensification de la fabrication, mais elle permettra également le développement ciblé de technologies futures.

Les actions de l'IMT étaient en hausse de 0,5 % à 85,40 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.