(Alliance News) - ITM Power PLC a annoncé jeudi qu'elle s'attendait à une amélioration de ses résultats financiers lors de son prochain rapport sur les bénéfices de l'année.

La société basée à Sheffield, en Angleterre, conçoit et fabrique des systèmes d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert.

Pour l'exercice clos le 30 avril, le chiffre d'affaires devrait se situer entre 16,0 et 16,5 millions de livres sterling, dans la fourchette des prévisions de 10 à 18 millions de livres sterling, et en hausse par rapport aux 5,2 millions de livres sterling de l'exercice précédent.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait se situer entre 39 millions et 44 millions de livres sterling, ce qui représente une amélioration par rapport aux prévisions de 45 millions à 50 millions de livres sterling, et une réduction par rapport à la perte de 94,2 millions de livres sterling enregistrée l'année précédente.

La trésorerie nette à la fin de l'année s'élevait à 230 millions de livres sterling, dépassant les prévisions de 200 à 220 millions de livres sterling.

Le directeur général, Dennis Schulz, a déclaré : "Au cours de l'année, nous avons achevé notre plan de 12 mois, transformant l'IMT en une organisation de livraison crédible, et nous avons atteint un rythme d'exploitation positif en déployant des produits pour nos clients. Nous avons plus que triplé notre chiffre d'affaires et réduit nos pertes de moitié, et conformément à nos priorités stratégiques, nous avons géré notre trésorerie avec prudence."

Les résultats préliminaires pour l'ensemble de l'année devraient être publiés le 15 août.

Les actions de l'IMT étaient en hausse de 1,3 % à 64,43 pence chacune à Londres jeudi matin.

