ITM Power plc est une entreprise de stockage d'énergie et de carburant propre. La société fabrique des solutions intégrées d'énergie hydrogène pour l'équilibrage du réseau, le stockage d'énergie et la production d'hydrogène renouvelable pour le transport, la chaleur renouvelable et les produits chimiques. Ses électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) utilisent de l'électricité renouvelable et de l'eau pour créer de l'hydrogène vert par un processus appelé électrolyse. Ses électrolyseurs comprennent le HGAS1SP, le HGAS3SP et le 3MEP CUBE. HGAS1SP est un petit système d'électrolyseur PEM conteneurisé et son produit Plug & Play comprend une seule pile d'électrolyseur PEM ITM Power ainsi que tous les sous-systèmes nécessaires à la production d'hydrogène vert auto-pressurisé. HGAS3SP est un système d'électrolyseur PEM conteneurisé de taille moyenne et son produit Plug & Play comprend trois piles d'électrolyseur PEM Power ITM ainsi que tous les sous-systèmes nécessaires à la production d'hydrogène vert auto-pressurisé. 3MEP CUBE est un système modulaire pour la production d'hydrogène à grande échelle.

Secteur Equipements électriques lourds