ITOCHU Techno-Solutions Corporation : UBS passe de neutre à achat

Données financières JPY USD EUR CA 2023 556 Mrd 3 837 M 3 998 M Résultat net 2023 38 486 M 266 M 277 M Tréso. nette 2023 68 907 M 476 M 496 M PER 2023 19,9x Rendement 2023 2,49% Capitalisation 765 Mrd 5 281 M 5 502 M VE / CA 2023 1,25x VE / CA 2024 1,16x Nbr Employés 9 291 Flottant 35,7% Tendances analyse technique ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Neutre Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 3 310,00 JPY Objectif de cours Moyen 3 973,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 20,0% Dirigeants et Administrateurs Ichiro Tsuge President & Representative Director Mamoru Seki Managing Executive Officer Hisashi Eda Chief Technology Officer Noboru Omoto Chief Information Officer Koji Nozaki GM-Information & Communications 2 Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORPORATION -10.54% 5 281 ACCENTURE PLC -38.16% 162 147 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -19.28% 135 214 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -7.69% 94 529 INFOSYS LIMITED -26.18% 71 587 SNOWFLAKE INC. -49.86% 54 338