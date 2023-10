Itron, Inc. est une entreprise technologique. La société propose des solutions de bout en bout, principalement axées sur les services publics et les municipalités du monde entier. La société opère à travers trois segments : Device Solutions, Networked Solutions et Outcomes. Le segment Device Solutions comprend principalement des produits matériels utilisés pour la mesure, le contrôle ou la détection qui n'ont pas de capacité de communication intégrée pour une utilisation avec ses systèmes Itron, tels que les produits matériels ne faisant pas partie d'une solution complète de bout en bout. Le segment des solutions en réseau comprend principalement une combinaison d'appareils communicants, d'infrastructures de réseau et de logiciels d'application associés, conçus et vendus comme une solution complète pour l'acquisition et le transport de données spécifiques à une application. Le segment Outcomes comprend ses logiciels et services à valeur ajoutée qui permettent de gérer, d'organiser, d'analyser et d'interpréter les données afin d'améliorer la prise de décision et d'obtenir des résultats pour les consommateurs, les services publics et les villes intelligentes.

Secteur Equipements et pièces électroniques