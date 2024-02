La nouvelle identité de marque souligne la volonté d'Itron de créer un monde plus respectueux des ressources en se concentrant sur des solutions qui protègent les ressources énergétiques et hydriques de la planète

Itron, Inc. (NASDAQ : ITRI), qui propose aux services publics et aux villes de nouvelles méthodes de gestion de l'énergie et de l'eau, a annoncé aujourd'hui une nouvelle identité de marque reflétant l'évolution de l'entreprise et l'entrée dans une nouvelle ère, celle de la fourniture d'une meilleure intelligence pour créer un monde plus économe en ressources. La nouvelle identité de marque reflète l'engagement d'Itron à produire de nouvelles efficiences, à relier les communautés, à encourager le développement durable et à accroître l'ingéniosité.

« Itron se trouve à l'avant-garde d'un monde en mutation rapide où les défis de la rareté de l'énergie et de l'eau, de l'augmentation de la demande et de la transition énergétique sont plus urgents que jamais », a déclaré Tom Deitrich, président-directeur général d'Itron. « Notre nouvelle identité de marque honore notre histoire et reflète l'entreprise que nous sommes devenus, tout en illustrant notre leadership dans le secteur et notre volonté de comprendre et de répondre aux besoins en constante mutation de nos clients. »

Leader reconnu de l'Internet industriel des objets (IIoT) avec l'une des plus grandes plateformes connectées et bases installées dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des villes intelligentes, Itron fournit plus d'intelligence à la périphérie du réseau et favorise une transition plus douce vers une énergie plus saine et la fourniture d'eau, tout en changeant la façon dont les opérateurs de réseau font face à des enjeux majeurs. Itron imagine de nouveaux modes de collaboration entre les villes et les services publics afin qu'ils puissent exploiter de manière avantageuse la même infrastructure de réseau intelligent pour fournir de multiples services et applications sur un réseau fiable et résilient capable de bénéficier à toutes les parties prenantes.

Cette nouvelle identité de marque constitue une évolution stratégique pour Itron, qui élargit son offre en signalant au marché, l'évolution et la croissance de l'entreprise dans plusieurs domaines clés :

Électricité : Améliorer la visibilité et le contrôle à la périphérie du réseau. Stimuler l'efficacité énergétique et les économies des clients des services publics et des villes et faciliter la transition vers une énergie à faible teneur en carbone, vers les véhicules électriques et vers un réseau plus fiable, plus robuste et plus résilient.

: Améliorer la visibilité et le contrôle à la périphérie du réseau. Stimuler l'efficacité énergétique et les économies des clients des services publics et des villes et faciliter la transition vers une énergie à faible teneur en carbone, vers les véhicules électriques et vers un réseau plus fiable, plus robuste et plus résilient. Eau : Préserver l’approvisionnement en eau, détecter les fuites, limiter le gaspillage et améliorer la sécurité.

: Préserver l’approvisionnement en eau, détecter les fuites, limiter le gaspillage et améliorer la sécurité. Villes intelligentes : Connecter, protéger et débloquer des possibilités infinies pour des communautés plus durables et prospères.

: Connecter, protéger et débloquer des possibilités infinies pour des communautés plus durables et prospères. Gaz : Garantir la sécurité et l'intégrité du système de distribution du gaz naturel tout en obtenant plus d'informations que jamais à partir de ce même système.

: Garantir la sécurité et l'intégrité du système de distribution du gaz naturel tout en obtenant plus d'informations que jamais à partir de ce même système. Durabilité : Laisser un héritage de gestion responsable de l'énergie et de l'eau et réduire l'empreinte carbone d'Itron et de ses clients.

Dans le cadre de l’identité de marque renouvelée, Itron présente un logo plus moderne qui présente une police plus mince, un design plus droit, des lignes plus modernes et des couleurs plus riches et plus profondes. Le rayon ou le faisceau de lumière qui sort du « O » symbolise le leadership d’Itron et sa capacité à éclairer la voie à suivre pour l’industrie.

« Chez Itron, nous sommes un catalyseur de changement positif, fournissant des solutions intelligentes, sécurisées et fiables qui équipent les maisons, assurent l'approvisionnement en eau potable et rendent les rues bien éclairées et plus sûres, ouvrant la voie à un avenir plus lumineux et plus durable », a déclaré Marina Donovan, vice-présidente du marketing mondial, de l'ESG et des affaires publiques d'Itron. « Notre nouvelle identité de marque reflète et projette nos offres d'intelligence de pointe et une nouvelle ère pour Itron. »

Pour plus de détails sur la nouvelle identité de marque d’Itron, consultez le dossier de presse d’Itron, qui présente les lignes directrices de la marque, les fichiers de logo et la fiche d’information de mise à jour ; regardez également la vidéo sur l’historique de la marque. Visitez également Itron à DISTRIBUTECH International, du 27 au 29 février 2024, au kiosque no 2200, où la nouvelle marque sera exposée en entier.

À propos d’Itron

Itron est un leader mondial reconnu dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des villes intelligentes, de l'IIoT et des services d'infrastructures intelligentes. Pour les services publics, les villes et la société, nous construisons des systèmes innovants, suscitons de nouvelles efficiences, connectons les communautés, encourageons la conservation et multiplions les ressources. En préservant nos ressources naturelles si précieuses, aujourd'hui et demain, nous améliorons la qualité de vie des populations du monde entier. Rejoignez-nous : www.itron.com.

Itron® est une marque déposée d'Itron, Inc. Toutes les marques de tiers sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et leur utilisation dans le présent document ne suggère ni n'implique aucune relation entre Itron et le tiers, sauf mention expresse.

