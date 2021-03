Itron : étend son programme de partenaires revendeurs Itron Engage en EMEA

Il permet aux partenaires distributeurs d’élargir la portée des technologies d’Itron en leur donnant accès à des outils, des formations et un accompagnement au quotidien

Itron, Inc. (NASDAQ : ITRI), spécialiste des solutions innovantes et sécurisées à destination des distributeurs d’eau, de gaz et d’électricité et des villes, annonce l’extension à la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) de son programme de partenaires revendeurs Itron Engage. Grâce à ce programme, les partenaires - qu’ils soient nouveaux ou existants - auront accès à davantage d’outils, de formations et d’accompagnements autour des solutions Itron, afin de leur permettre d’élargir la portée de ces technologies aux marchés qu’ils desservent à travers le monde.

Itron Engage offre ainsi à une communauté diverse et interconnectée de distributeurs les moyens de répondre aux demandes d’une clientèle en pleine évolution. Le programme leur octroie un nombre croissant d’avantages (crédits de formation, accès exclusif à des promotions, actions de communication conjointe, etc.) qui viennent récompenser les partenaires qui font montre d’une expertise sur l’ensemble de l’offre de solutions, ainsi que de résultats exceptionnels et réguliers. Itron Engage leur apporte également un accès à Itron University, une plateforme de formation en ligne, pour les aider à développer continuellement leur expertise des offres Itron.

Les partenaires actuels peuvent bénéficier dès aujourd’hui d’Itron Engage à travers le portail Partner Center qui leur est destiné et sur lequel ils retrouveront toutes les informations nécessaires.

« Nous sommes très heureux d’étendre notre programme en EMEA, afin de permettre à nos partenaires de cette région de fournir des solutions intelligentes aux municipalités et aux distributeurs d’eau et d’énergie en ayant accès à des outils, des formations et d’autres ressources », commente Andrew Jones, Vice-président Ventes EMEA chez Itron. « Avec les technologies et services innovants d’Itron, nous créons un monde plein de ressources ; Itron Engage nous réunit pour mettre notre réussite collective au service de la résolution des défis de nos clients. »

« Nous sommes en bonne voie pour accueillir l’ensemble de nos partenaires historiques dans le cadre de notre nouveau programme et nous nous réjouissons de mieux servir nos clients ensemble », ajoute Gregory Raby, EMEA Channel Partner Leader chez Itron.

Témoignage de partenaires

« Au cours de nos 20 années de collaboration avec Itron, nous avons profondément apprécié sa capacité d’écoute de nos besoins et de servir nos intérêts mutuels sur un marché en évolution rapide. Le programme Itron Engage représente un grand pas en avant vers la croissance des activités Networks (Réseaux) et Outcomes (Résultats) d’Itron. C’est une très bonne nouvelle de voir la société investir dans sa communauté de partenaires. »

– Ahmet Reşat Görür, CEO de Manas Enerji Yonetimi

« Vestra offre non seulement des équipements mais aussi une équipe dédiée qui recherche les solutions les plus efficaces pour le succès de ses clients. Depuis des années, nous évoluons aux côtés de nos clients, en nous adaptant constamment aux besoins du marché. Nous sommes convaincus que, avec Itron Engage, nous allons poursuivre et améliorer notre collaboration avec Itron et renforcer notre position sur ce marché soumis à une vive concurrence. »

– Dan Chiriac, responsable des ventes chez Vestra

A propos d’Itron

Itron permet aux distributeurs d’eau et d’énergie et aux villes de fournir en toute sécurité et fiabilité des solutions d’infrastructures critiques aux populations de plus d’une centaine de pays. Notre offre comprend des réseaux, logiciels, services, compteurs et capteurs intelligents qui aident nos clients à mieux gérer les ressources en électricité, en gaz et en eau pour leurs usagers. En collaborant avec nos clients pour accompagner leur succès, nous contribuons à améliorer la qualité de vie, à assurer la sécurité et à promouvoir le bien-être de millions de personnes à travers le monde. Itron s’attache à créer un monde plein de ressources. Retrouvez-nous sur www.itron.com/fr.

Itron® est une marque déposée d’Itron, Inc. Toutes les marques tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et leur utilisation ici ne laisse entendre ni n’implique aucun lien entre Itron et ces tiers, sauf mention expresse du contraire.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210323005398/fr/