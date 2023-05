Itsarm bondit après le vote des actionnaires contre la liquidation volontaire

(Alliance News) - Les actions d'Itsarm PLC ont bondi vendredi, après que les actionnaires ont voté contre la mise en liquidation volontaire de la société.

Les actions d'Itsarm ont été temporairement suspendues à 0700 BST vendredi, elles ont ensuite été rétablies vers 1000 BST.

Les actions de la société ont grimpé à 0,59 pence vendredi matin, après avoir clôturé à 0,22 pence jeudi. Au cours des 12 derniers mois, l'action a chuté de 99 %.

Itsarm est une coquille vide depuis le mois de mars. En temps utile, elle a vendu sa seule filiale opérationnelle In The Style Fashion Ltd pour 1,2 million de livres sterling. In the Style était une marque de mode numérique basée à Manchester et a été vendue à Baaj Capital, un bureau familial privé basé au Royaume-Uni.

Fin avril, Itsarm a annoncé son intention de se mettre en liquidation et d'annuler la cotation de ses actions sur le marché AIM de Londres.

En temps utile, elle a déclaré qu'elle n'avait pas de revenus, mais qu'elle continuait à encourir des frais d'exploitation, notamment les coûts liés au maintien de sa cotation sur l'AIM. Itsarm a qualifié ces coûts d'"importants".

Le 25 avril, la société disposait d'une trésorerie de 516 000 GBP et d'un passif contractuel à court terme de 231 000 GBP. Elle doit également faire face à des coûts permanents, notamment les honoraires des administrateurs, les frais d'assurance, les frais d'inscription à la cote de l'AIM, les frais d'enregistrement, les honoraires des conseillers professionnels et autres, ainsi que les frais d'hébergement du site web.

Sur la base de ces éléments, Itsarm a déclaré que la probabilité qu'elle puisse poursuivre ses activités pendant une période supérieure à trois mois avant de devenir insolvable était "faible".

Toutefois, vendredi, les actionnaires ont voté contre la résolution et la société restera donc cotée sur l'AIM en tant que "cash shell".

Itsarm a déclaré que 62 % des actionnaires ont voté en faveur de la liquidation volontaire de la société, mais que 38 % ont voté contre la résolution. Dans le même temps, 64% des actionnaires ont voté pour l'annulation de la cotation de ses actions sur l'AIM, 36% ayant voté contre.

