Itsarm PLC - anciennement In The Style Group PLC, une coquille vide depuis mars après la vente de sa seule filiale opérationnelle In The Style Fashion Ltd - annonce que le conseil d'administration a conclu divers accords conditionnels comprenant une proposition qui donne à la société une alternative viable à la proposition de liquidation forcée annoncée en juin. La proposition permet à Itsarm de continuer en tant que société solvable si la proposition de liquidation est retirée ou rejetée lors d'une audience du tribunal mercredi, ou au plus tard le 31 juillet.

Itsarm annonce que David Craven et Jean-Paul Rohan sont nommés au conseil d'administration avec effet au retrait, et que les directeurs James Sharp et Richard Monaghan démissionneront immédiatement après la nomination des directeurs proposés. La proposition réduit considérablement le passif, le passif éventuel et les coûts courants de la société, ce qui, de l'avis des administrateurs actuels, rend la société solvable.

Cours actuel : 0,68 pence, soit plus de trois fois plus que les 0,20 pence de vendredi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 98%.

