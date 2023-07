(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Itsarm PLC, a presque quadruplé à 0,79 pence après avoir clôturé à 0,20 pence vendredi, fourchette de 12 mois : 0,15-44,33 pence. L'entreprise a conclu des accords conditionnels qui constituent une proposition donnant à la société une "alternative viable" à la proposition de liquidation judiciaire annoncée en juin. Itsarm - anciennement In The Style Group PLC - est une coquille vide depuis mars, après avoir vendu sa seule filiale opérationnelle In The Style Fashion Ltd pour 1,2 million de livres sterling. In The Style était une marque de mode numérique basée à Manchester et vendue à Baaj Capital, un bureau familial privé. La nouvelle proposition permet à Itsarm de poursuivre ses activités en tant que société solvable à condition que la demande de mise en liquidation soit retirée et/ou rejetée lors de l'audience prévue au tribunal mercredi. Sous réserve de ce retrait, certains administrateurs ont l'intention de procéder à une ou plusieurs acquisitions qui constitueraient une prise de contrôle inversée. Si la société n'est pas en mesure de conclure une transaction qui constitue une prise de contrôle inversée d'ici le 27 septembre, les actions de la société seront suspendues de la cotation sur l'AIM.

----------

Mind Gym PLC, hausse de 12% à 47,97 pence, fourchette de 12 mois 42,00-120,00 pence. Le cofondateur et président Sebastian Bailey a acheté 825.000 actions au prix de 35,07 pence chacune pour un total de 289.328 livres sterling la semaine dernière. Suite à cette transaction, Bailey détient 10,3 millions d'actions de la société, soit une participation de 10%. Mind Gym est un service de coaching personnel et professionnel basé à Londres.

----------

AIM - LOSERS

----------

Haydale Graphene Industries PLC, baisse de 4,4% à 1,10 pence, fourchette de 12 mois 0,86-5,15 pence. Annonce sa prochaine collaboration avec Cadent Ltd pour développer des radiateurs à faible consommation d'énergie à base d'encre de graphène. Le projet en trois étapes, d'un montant de 350 000 GBP, durera 12 mois et vise à mettre au point un produit testé et validé, prêt à être commercialisé, qui constituera une solution de rechange rentable pour les clients de Cadent en cas d'interruption de leur approvisionnement en gaz. Haydale mettra à disposition son temps et son expertise et travaillera avec Cadent pour développer le concept, les spécifications du produit et la conception qui s'intégreront aux panneaux chauffants en graphène imprimés de Haydale pour créer une solution testée et validée. Haydale Graphene est une société de solutions technologiques basée à Carmarthenshire, au Pays de Galles, tandis que Cadent Gas est une société régionale de distribution de gaz basée à Coventry, en Angleterre.

----------

Ariana Resources PLC, baisse de 4,3 % à 2,25 pence, fourchette de 12 mois 2,05-3,78 pence. La société d'exploration et de développement minier axée sur l'Europe annonce des résultats positifs d'une étude magnétique aéroportée et le début des travaux de forage dans le cadre du projet Kizilcukur. Kizilcukur fait partie de Zenit Madencilik San ve Tic AS, un partenariat avec Proccea Construction Co et Ozaltin Holding AS. Ariana détient 24 % du projet. "Après l'achèvement du traitement et de l'analyse des données de notre récent levé magnétique aéroporté, l'obtention de permis forestiers sur plusieurs zones cibles et le balayage multicapteur détaillé d'environ 2 500 mètres de carottes de forage historiques, nous entamons une nouvelle campagne de forage de ressources sur le projet Kizilcukur. Jusqu'à 3 000 mètres de forage ont été planifiés et le programme sera géré conjointement par les équipes d'Ariana et de Zenit... À terme, nous espérons définir une réserve à haute teneur dans ce projet satellite, qui pourra être exploitée par des méthodes à ciel ouvert, puis transportée par camion jusqu'à l'usine de traitement de Kiziltepe", explique Kerim Sener, directeur général.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.