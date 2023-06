Les actions d'Itsarm s'effondrent suite à la proposition de liquidation obligatoire

(Alliance News) - Itsarm PLC a annoncé lundi qu'elle proposait une liquidation judiciaire, après que plus de 60 % des actionnaires aient voté le 26 mai en faveur d'une liquidation volontaire.

Les actions d'Itsarm ont chuté de 40% à 0,25 pence chacune lundi matin à Londres.

Itsarm est une coquille vide depuis le mois de mars. En temps utile, elle a vendu sa seule filiale opérationnelle In The Style Fashion Ltd pour 1,2 million de livres sterling. In the Style était une marque de mode numérique basée à Manchester et a été vendue à Baaj Capital, un family office privé basé au Royaume-Uni.

L'entreprise a déclaré que "les créanciers de l'entreprise subiraient un préjudice si l'entreprise n'était pas placée immédiatement en procédure formelle d'insolvabilité".

Elle a ajouté qu'elle avait l'intention de déposer une requête auprès de la Haute Cour pour qu'Itsarm soit liquidée. La société publiera une mise à jour "en temps voulu" concernant l'audience.

En mai dernier, 62 % des actionnaires votants se sont prononcés en faveur de la liquidation volontaire, ce qui est inférieur à la majorité requise, non définie, pour que la résolution soit adoptée.

Dans les derniers résultats publiés par la société pour les six mois se terminant le 30 septembre, Itsarm avait annoncé une perte avant impôts de 3,1 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 890 000 livres sterling un an auparavant. Le chiffre d'affaires a baissé de 11 %, passant de 29,8 millions de livres sterling à 26,6 millions de livres sterling. La trésorerie nette au 30 septembre a chuté de 61 % par rapport à l'année précédente, passant de 9,9 millions de livres sterling à 3,9 millions de livres sterling.

