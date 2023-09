Itsarm PLC - anciennement In The Style Group PLC, une coquille vide depuis mars après avoir vendu sa seule filiale opérationnelle In The Style Fashion Ltd - confirme que les actions seront suspendues à partir du 28 septembre après avoir échoué à conclure une transaction qui se qualifie comme une transaction de la règle 14 de l'AIM.

L'entreprise continue d'étudier activement plusieurs possibilités d'acquisition d'entreprises. Parmi celles-ci, deux opportunités retiennent particulièrement l'attention du conseil d'administration, dont l'une concerne une entreprise de consommation/détail, avec l'intention d'entreprendre une transaction qualifiée au titre de la règle 14 de l'AIM, une prise de contrôle inversée, d'ici le 27 mars 2024. Si aucune transaction de ce type n'est réalisée, l'admission à la négociation sur l'AIM sera annulée le 28 mars 2024.

En outre, après avoir discuté avec les auditeurs, la société ne sera pas en mesure de publier son rapport annuel de l'exercice 2023 pour l'année se terminant le 31 mars 2023 et ses comptes à la date requise, le 30 septembre 2023.

Cours actuel de l'action : 0,78 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 97

