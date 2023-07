ITT Inc. est un fabricant de composants critiques d'ingénierie et de solutions technologiques personnalisées pour les marchés du transport, de l'industrie et de l'énergie. La société opère à travers trois segments : Motion Technologies (MT), Industrial Process (IP), et Connect & Control Technologies (CCT). Le segment MT est un fabricant de plaquettes de frein, de cales, d'amortisseurs, de composants d'absorption d'énergie et de technologies d'étanchéité principalement destinés à l'industrie des transports, y compris les voitures de tourisme et les camions, les véhicules commerciaux et militaires légers et lourds, les bus et les trains. Le segment IP est un fabricant d'équipement d'origine (OEM) et un fournisseur de pièces et de services après-vente proposant un portefeuille de pompes industrielles, de vannes et de systèmes et services d'optimisation et de surveillance à distance des usines. Le segment CCT conçoit et fabrique une gamme de connecteurs techniques et de produits spécialisés pour divers marchés, notamment l'aérospatiale et la défense, l'industrie, le transport, le secteur médical, le pétrole et le gaz.

Secteur Machines et équipements industriels