ITT :  ITT publie un supplément à son rapport de durabilité 2021 et continue de progresser sur les priorités environnementales, sociales et de gouvernance

9 septembre 2021- ITT Inc. (NYSE:ITT) a publié Sustainability ITT – 2021 Supplement, second supplément au Sustainability ITT 2019, rapport exhaustif de la Société sur ses progrès en termes d'engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce supplément détaille les avancées réalisées en 2020 par ITT sur la voie de l'intégration de la gérance environnementale et l'impact social positif dans l'ensemble de ses opérations, équipes et communautés. Ses priorités incluent notamment la santé et la sécurité, la diversité, l'égalité et l'inclusion de son personnel, ainsi que l'empreinte environnementale. Les points saillants du rapport 2020 incluent:

Une réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre

Une diminution de 23% de la quantité de déchets mis en décharge

Une diminution de 25% du nombre d'incidents sur le lieu de travail

La cession de l'ensemble du passif, actuel et futur, en termes de responsabilités liées à l'amiante

"Nous continuons d'intégrer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à nos opérations quotidiennes, tout en maintenant notre attention sur la santé de notre personnel, de notre entreprise et de nos finances," a déclaré Luca Savi, président-directeur général de la société. "Au cours de ce qui fut une année particulièrement difficile, notre équipe a démontré son engagement à faire d'ITT l'artisan d'un monde meilleur pour toutes les parties prenantes. Je me réjouis de nos progrès jusqu'à présent, mais il est clair qu'il nous reste encore beaucoup à faire dans notre cheminement vers plus de durabilité," a-t-il ajouté.

Ce rapport, intituléSustainability ITT – 2021 Supplement , couvre des initiatives et autres informations sur une période de trois ans, en mettant l'accent sur les résultats de l'année 2020. Il intègre les mesures de l'année 2020 de tous les sites mondiaux d'implantation de la société. Plusieurs directives et cadres de mesure, dont ceux du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et du Pacte mondial des Nations unies, ont informé la portée de ce rapport. Pour en savoir plus à propos des engagements d'ITT à créer un environnement plus durable et plus juste, veuillez consulter le rapport Sustainability ITT 2019.

À propos d'ITT

ITT est un fabricant diversifié de premier plan de composants cruciaux hautement sophistiqués et de solutions technologiques personnalisées destinées aux marchés de l'énergie, des transports et de l'industrie. S'appuyant de sa longue expérience dans le domaine de l'innovation, ITT travaille en partenariat avec ses clients pour fournir des solutions durables aux principaux secteurs industriels qui sous-tendent notre mode de vie moderne. ITT a son siège à White Plains, dans l'Etat de New York. Ses employés sont présents dans plus de 35 pays. La société vend ses produits dans environ 125 pays et a généré 2,5 milliards USD de recettes en 2020. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.itt.com.

