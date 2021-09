ITT : nomme Bartek Makowiecki au poste de vice-président principal de la stratégie et du développement commercial pour diriger toutes les initiatives de fusion et acquisition

13 septembre 2021-- ITT Inc. (NYSE: ITT) a annoncé aujourd'hui la nomination Bartek Makowiecki au poste de vice-président principal de la stratégie et du développement, sous la supervision de Luca Savi, président et CEO, ITT Inc. À cette fonction, Makowiecki prendra les rênes des activités de stratégie et de F&A d'ITT.

M. Makowiecki intègre ITT après avoir travaillé chez Ingredion, où il occupait récemment le poste de responsable international de la stratégie, des F&A et du capital-risque. Chez Ingredion, il a déployé une stratégie de premier plan, renforcé les plateformes de croissance de la société, et mis sur pied un nouveau programme de capital-risque afin d'allouer du capital à des investissements de phase précoce. Avant de travailler chez Ingredion, Makowiecki a gravi les échelons dans les domaines de la stratégie mondiale et des F&A, assurant notamment des missions d'envergure internationale chez Owens Corning Corporation et Parker-Hannifin Corporation.

"Bartek est un dirigeant accompli avec un bilan éprouvé dans les fusions et acquisitions et la gestion de portefeuille. Son expérience est un véritable atout pour ITT, à l'heure où nous cherchons à accélérer notre stratégie de déploiement de capital", déclare Luca Savi, CEO et président d'ITT. "Bartek dispose de compétences uniques et s'impose comme le dirigeant naturel pour mener à bien notre stratégie à long terme et continuer à générer une valeur supérieure pour nos actionnaires."

Makowiecki est diplômé d'un Master of Business Administration de l'Université chinoise de Hong Kong, et d'un Bachelor of Arts en commerce international et finances de la Regents University au Royaume-Uni. Il sera basé au siège mondial d'ITT à White Plains, dans l'État de New York.

À propos d'ITT

ITT est un fabricant diversifié de premier plan de composants critiques hautement sophistiqués et de solutions technologiques personnalisées destinées aux marchés de l'énergie, des transports et de l'industrie. S'appuyant sur sa longue expérience dans le domaine de l'innovation, ITT travaille en partenariat avec ses clients pour fournir des solutions durables aux principaux secteurs industriels qui sous-tendent notre mode de vie moderne. ITT a son siège à White Plains, dans l'Etat de New York. Ses employés sont présents dans plus de 35 pays. La société vend ses produits dans environ 125 pays et a généré un chiffre d'affaires de 2,5 milliards USD en 2020. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.itt.com.

