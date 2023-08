Ituran Location and Control Ltd. est un fournisseur de services de localisation, comprenant la récupération de véhicules volés (SVR), des services de gestion de flotte et d'autres services de suivi. La société fournit également des produits de communication sans fil utilisés dans le cadre de ses services de localisation et de diverses autres applications. Ses activités se divisent en deux secteurs : les services de localisation et les produits de communication sans fil. Le secteur des services géodépendants comprend les services de SVR et de suivi, la gestion de flotte et les services à valeur ajoutée, à savoir les services de localisation personnelle et les services de conciergerie. Son segment des produits de communication sans fil se compose de produits de communication sans fil bidirectionnels de machine à machine à courte et moyenne portée qui sont utilisés pour diverses applications, notamment la localisation automatique des véhicules (AVL) et l'identification automatique des véhicules. Elle fournit principalement ses services, ainsi que la vente et la location de ses produits en Israël, au Brésil, en Argentine et aux États-Unis.

Secteur Communications et réseautage