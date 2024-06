ITV plc est un producteur, diffuseur et diffuseur en continu verticalement intégré, composé d'ITV Studios et de Media & Entertainment (M&E). La société opère à travers deux segments : ITV Studios et M&E. ITV Studios est une entreprise de production mondiale qui crée, possède et distribue des contenus scénarisés et non scénarisés de haute qualité pour les diffuseurs et les propriétaires de plateformes au Royaume-Uni et dans le monde. ITV Studios est un créateur, un propriétaire et un distributeur de contenu opérant dans 13 pays et sur 60 labels, diversifié par genre, géographie et clientèle sur les marchés clés du monde entier. Par l'intermédiaire de M&E, la société distribue du contenu sur ses chaînes linéaires financées par la publicité et sur ITVX, sa plateforme de diffusion en continu gratuite financée par la publicité. M&E est une entreprise de télévision financée par la publicité et adaptée au public britannique. M&E est une famille de chaînes commerciales en clair au Royaume-Uni, dont les programmes sont diffusés sur de multiples plateformes.

Secteur Diffusion