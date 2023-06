ITV étudie la possibilité de racheter All3Media et de le combiner avec ITV Studios -sources

ITV étudie la possibilité de racheter le groupe de production All3Media à ses copropriétaires Warner Bros Discovery Inc. et Liberty Global pour le combiner avec son unité Studios, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

Dans le cadre de cet accord, Warner Brothers pourrait vendre sa participation dans l'une des principales sociétés de production indépendantes de Grande-Bretagne à ITV pour obtenir des liquidités afin de l'aider à réduire sa dette de 49 milliards de dollars, a déclaré l'une des sources jeudi.

Liberty Global pourrait conserver une participation dans l'entité fusionnée, qui comprendrait ITV Studios et All3Media. Une autre option consisterait à ce qu'ITV rachète entièrement les deux parties, a ajouté la source.

All3Media pourrait être valorisé à plus d'un milliard de livres, ont déclaré des sources en mai, lorsque Reuters a rapporté que ses propriétaires exploraient des options pour le fabricant de "Fleabag", "Midsomer Murders" et "The Traitors".

Les sources ont déclaré qu'il n'y avait aucune certitude qu'un accord se concrétise et que d'autres acheteurs pourraient également proposer des offres.

Liberty Global est un actionnaire de longue date d'ITV, avec une participation de près de 9,9 %, d'une valeur d'environ 280 millions de livres. Liberty pourrait convertir cette participation pour obtenir une plus grande part de l'entreprise de production fusionnée, a déclaré l'une des personnes interrogées.

Les porte-parole d'ITV, d'All3Media, de Warner Bros. et de Liberty Global se sont refusés à tout commentaire.

JPMorgan a conseillé les actionnaires d'All3Media sur la vente, a déclaré l'une des sources à Reuters. Discovery et Liberty Global ont acheté All3Media en 2014 pour une valeur d'entreprise d'environ 550 millions de livres. Les représentants de JPMorgan se sont refusés à tout commentaire.

En ce qui concerne ses finances, ITV a déclaré en mars qu'elle disposait de fonds de plus d'un milliard de livres, comprenant des liquidités et des facilités de crédit non utilisées.

Dans le cadre d'un accord potentiel, ITV combinerait All3Media avec l'activité Studios qu'elle a mise en place pour compenser les revenus plus volatiles de ses chaînes de télévision dépendantes de la publicité et de son nouveau service de diffusion en continu ITVX.

ITV Studios, qui produit l'émission de téléréalité "Love Island", a vu son chiffre d'affaires augmenter de 19 % pour atteindre 2,1 milliards de livres et son bénéfice ajusté de 22 % pour s'établir à 259 millions de livres en 2022. Selon les analystes, l'entreprise pourrait être valorisée à 3 milliards de livres.

Des sources ont déclaré en février que le radiodiffuseur était ouvert à la vente d'une participation minoritaire dans ITV Studios à un partenaire stratégique, mais qu'il souhaitait conserver un contrôle majoritaire.

(1 $ = 0,7832 livre) (Reportage d'Amy-Jo Crowley et Paul Sandle ; Rédaction d'Elisa Martinuzzi et Hugh Lawson)