ITV plc est un diffuseur producteur intégré (IPB) composé d'ITV Studios et de Media & Entertainment (M&E). La société opère à travers deux segments : ITV Studios et M&E. Par le biais d'ITV Studios, la société crée, possède et distribue du contenu de haute qualité pour les diffuseurs et les propriétaires de plateformes dans le monde entier. Elle propose une gamme de programmes, notamment des fictions, des divertissements et des programmes factuels. ITV Studios crée et produit des contenus dans 13 pays. Elle est le producteur commercial au Royaume-Uni (RU), en Europe et les producteurs indépendants non scénarisés aux États-Unis (US). Par le biais de M&E, la société distribue du contenu sur ses chaînes et ses plateformes. M&E est une famille de chaînes commerciales en clair au Royaume-Uni, dont la programmation est diffusée sur plusieurs plateformes. M&E a deux activités : Le streaming et la diffusion. Ses plateformes de streaming sont la plateforme financée par les annonceurs, ITV Hub, et les services d'abonnement, ITV Hub+ et BritBox UK. La diffusion est le foyer des chaînes linéaires.

Secteur Diffusion