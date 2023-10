(Alliance News) - Les actions à Londres sont en hausse ce jeudi, suite à une séance de négociation positive en Asie.

Dans les premières nouvelles économiques, l'économie britannique a renoué légèrement avec la croissance en août, comme prévu, mais le déclin en juillet a été légèrement plus important que prévu, selon les chiffres de l'Office for National Statistics (Office des statistiques nationales).

Les investisseurs prendront également connaissance du compte rendu de la dernière réunion du Federal Open Market Committee. Une majorité de responsables de la Réserve fédérale s'attend à une nouvelle hausse des taux d'intérêt avant la fin de l'année et a indiqué que la politique monétaire resterait restrictive pendant un certain temps, comme l'a montré le compte rendu de la réunion.

Plus tard dans la journée, les chiffres de l'inflation américaine seront publiés. L'inflation globale annuelle devrait baisser à 3,6 % en septembre, contre 3,7 % en août, tandis que l'inflation de base devrait chuter à 4,1 %, contre 4,3 %.

"Si la tendance au ralentissement de l'inflation de base se poursuit en septembre, la Fed pourrait bien se rendre compte de la rigidité de l'inflation globale et décider de ne rien faire en novembre", a déclaré Michael Hewson de CMC Markets.

Du côté des entreprises, l'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré qu'elle enquêtait sur la BBC et ITV au sujet de l'achat de services freelance dans le domaine de la production télévisuelle. Dechra Pharmaceuticals a fait état d'un passage à une perte annuelle avant son rachat.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 29,2 points, soit 0,4%, à 7 649,23

----------

Hang Seng : en hausse de 2,1% à 18 261,30

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,8% à 32 494,66

S&P/ASX 200 : clôture en légère hausse à 7 091,00

----------

DJIA : clôture en hausse de 65,57 points, 0,2%, 33 804,87

S&P 500 : clôture en hausse de 0,4% à 4 376,95

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,7% à 13 659,68

----------

EUR : en hausse à 1,0632 USD (1,0622 USD)

GBP : hausse à 1,2325 USD (1,2309 USD)

USD : hausse à 149,07 JPY (149,01 JPY)

Or : hausse à 1 879,43 USD l'once (1 872,58 USD)

Pétrole (Brent) : baisse à 85,57 USD le baril (85,84 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

Balance des paiements de l'Allemagne

Royaume-Uni Huw Pill, économiste en chef de la BoE, s'exprime

10:00 CEST Statistiques des taux d'intérêt à long terme de l'UE

13:30 CEST Compte-rendu de la réunion de la BCE de l'UE

11:00 IST Irlande IPC

09:30 BST UK BoE enquête sur les conditions de crédit

09:30 BST UK Enquête sur les engagements bancaires de la BoE

12:30 BST Royaume-Uni NIESR Monthly GDP Tracker

08:30 EDT US CPI

08:30 EDT Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis

09:00 CDT Le président de la Fed de Dallas, Lorie Logan, prend la parole

13:00 EDT Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprime

16:30 EDT Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

16:30 EDT Emprunts des banques centrales étrangères aux Etats-Unis

----------

L'ONS estime que le produit intérieur brut a augmenté de 0,2 % en août par rapport à juillet, après une contraction de 0,6 % en juillet par rapport à juin. La lecture d'août était en ligne avec le consensus du marché cité par FXStreet. Le déclin de juillet a été révisé à la baisse à partir d'une contraction de 0,5%. L'ONS a déclaré que la production de services, qui a augmenté de 0,4 % au cours du mois, a été le seul contributeur positif à la croissance en août. "Les principaux moteurs de la croissance de la production mensuelle de services ont été les activités professionnelles, scientifiques et techniques, ainsi que l'éducation", a expliqué l'organisme statistique. La production a baissé de 0,7 % en août, ce qui représente un léger ralentissement par rapport à la contraction de 1,1 % enregistrée en juillet. La construction a baissé de 0,5 % au cours du mois, après une baisse de 0,4 % le mois précédent.

----------

Selon un membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, les jeunes travailleurs et les travailleurs à faible revenu pourraient être contraints de supporter le poids des taux d'intérêt élevés du pays. Swati Dhingra a déclaré que l'inflation, ainsi que le ralentissement des dépenses et les suppressions d'emplois déclenchés par la hausse des taux, affectent surtout les jeunes et les travailleurs à bas salaires. "Les types de hausses de prix que nous observons, à savoir l'énergie et les denrées alimentaires, ont généralement un impact plus important sur ces personnes", a-t-elle déclaré. "Les taux d'intérêt affectent également davantage les jeunes et les personnes moins éduquées. En fin de compte, lorsque nous sortirons de tout cela, nous verrons que les inégalités vont peut-être augmenter", a-t-elle déclaré à la BBC.

----------

L'accessibilité des prêts hypothécaires au Royaume-Uni continue d'affecter le marché de l'immobilier, la quasi-totalité des régions du pays voyant les prix des logements baisser, selon les géomètres. La Royal Institution of Chartered Surveyors a déclaré que son rapport de septembre montrait la persistance d'un contexte de marché difficile, les taux d'intérêt continuant d'entraver l'accessibilité des prêts hypothécaires, et la disparité entre le resserrement de l'offre de location et l'augmentation de la demande provoquant des hausses des prix des loyers. Un solde net de 39 % des enquêteurs a signalé que les demandes de renseignements des nouveaux acheteurs ont diminué plutôt qu'augmenté en septembre. Un solde de 37 % des professionnels de l'immobilier ont signalé une baisse des ventes conclues.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Jefferies relève Big Yellow à 'achat' (hold) - objectif de prix 1.170 pence

----------

Berenberg abaisse Johnson Matthey à "hold" ("buy") - objectif de prix 1.650 (2.200) pence

----------

Barclays abaisse ITM Power à "underweight" (surpondérer) - objectif de cours 70 (600) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Dechra Pharmaceuticals a présenté ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin, avant son acquisition. Le chiffre d'affaires est passé de 681,8 millions de livres sterling l'année précédente à 761,5 millions de livres sterling, soit une hausse de 12 % en données brutes et de 5,5 % à taux de change constant. Dechra a déclaré que cela était dû à la croissance des produits pharmaceutiques dans l'UE, ses performances en Amérique du Nord ayant été affectées par le déstockage des grossistes américains. La société est passée d'un bénéfice de 77,6 millions de livres sterling à une perte avant impôts de 36,1 millions de livres sterling. Dechra a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son rachat par EQT, une société suédoise de capital-investissement, et Luxinva, contrôlée par le fonds souverain des Émirats arabes unis, se termine à la fin de 2023 ou au début de 2024. Le dividende total s'est élevé à 12,50 pence, contre 44,89 pence l'année précédente, Dechra ayant décidé de renoncer au versement d'un dividende final en raison de l'imminence de son rachat.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle avait ouvert une enquête sur les diffuseurs et les maisons de production, y compris ITV et la BBC. L'enquête porte sur des infractions présumées au droit de la concurrence en ce qui concerne les pigistes et le personnel utilisés pour soutenir la production, la création et la diffusion de contenu télévisuel au Royaume-Uni. "ITV s'engage à respecter le droit de la concurrence et à coopérer avec les enquêtes de la CMA. ITV n'a pas l'intention de faire d'autres commentaires à ce stade", a répondu ITV.

----------

Oxford Instruments a déclaré s'attendre à une marge "légèrement" réduite pour son semestre clos le 30 septembre, et a averti que les commandes seraient légèrement inférieures à celles de l'année précédente en raison de retards dans le calendrier. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires se situera "dans le bas de la fourchette des prévisions". Toutefois, l'entreprise a déclaré que le chiffre d'affaires était supérieur à celui de l'année précédente, notant une "croissance particulièrement bonne" dans le domaine de la recherche et du développement, et qu'elle s'attendait à une bonne croissance du carnet de commandes pour la période.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

L'administration fiscale américaine (Internal Revenue Service) demande à Microsoft de payer la somme colossale de 29 milliards de dollars d'impôts impayés entre 2004 et 2013, a déclaré l'entreprise dans un document officiel. Cette affaire met davantage l'accent sur les pratiques fiscales internationales des grandes multinationales qui ont été accusées, ces dernières années, de transférer leurs revenus vers des juridictions à fiscalité réduite afin d'éviter des impôts plus élevés sur leurs principaux marchés. "Nous ne sommes pas d'accord avec les ajustements proposés et nous contesterons vigoureusement la demande par l'intermédiaire du bureau d'appel administratif de l'IRS et, si nécessaire, par des procédures judiciaires", a déclaré la société dans sa déclaration à l'autorité américaine des marchés.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.