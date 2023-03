Le bénéfice annuel, le revenu et le dividende d'ITV sont tous en hausse ; la société prévoit une croissance continue.

(Alliance News) - ITV PLC a déclaré jeudi que son bénéfice, son chiffre d'affaires et son dividende total ont tous augmenté en 2022, tandis qu'elle prévoit que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 sera en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

Le télédiffuseur et producteur de contenu basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôts de 2022 était en hausse de 4,4 %, passant de 480 millions de livres sterling en 2021 à 501 millions de livres sterling. Sur une base ajustée, le bénéfice avant impôts a baissé de 13 % pour atteindre 672 millions GBP.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7 %, passant de 4,04 milliards de GBP à 4,35 milliards de GBP, y compris une hausse de 19 % du chiffre d'affaires d'ITV Studios, qui est passé de 1,76 milliard de GBP à 2,10 milliards de GBP, bien que le chiffre d'affaires de Media & Entertainment ait baissé de 1 %, passant de 2,28 milliards de GBP à 2,25 milliards de GBP.

En conséquence, elle a augmenté son dividende total pour l'année de 51% à 5,0 pence, contre 3,3 pence en 2021.

Les actions d'ITV étaient en baisse de 2,8 % à 85,98 pence chacune à Londres jeudi matin.

ITV a déclaré que la hausse des revenus d'ITV Studios était supérieure à celle du marché et s'accompagnait d'une augmentation de 58% des heures de production de scénarios haut de gamme. Elle a affirmé avoir profité de la demande mondiale de contenu scénarisé.

Dix-neuf formats ont également été vendus dans trois pays ou plus, contre 15 en 2021, des programmes tels que "My Mom, Your Dad" et "Make Love Fake Love" ayant été repris à l'étranger.

Dans le domaine des médias et du divertissement, ITV a déclaré que ses indicateurs clés de performance démontraient "de solides progrès stratégiques avec une augmentation significative du volume de contenu disponible pour le streaming, passant de 4 000 en 2021 à 19 000 heures ; une expérience utilisateur améliorée ; le lancement réussi d'ITVX ; et la poursuite du déploiement et du développement de Planet V, la plateforme de publicité programmatique en libre-service d'ITV".

Il a noté que Planet V est la deuxième plus grande plateforme technologique de publicité vidéo au Royaume-Uni après Google, ce qui souligne sa "capacité à générer des revenus publicitaires numériques ciblés tout en gardant le contrôle de nos propres ventes et en évitant la fuite de valeur vers les intermédiaires adtech".

Les abonnés à BritBox International ont également augmenté de 25 %, passant de 3,0 millions en 2021.

"2022 a été une année de progrès stratégique significatif et ITV a livré un ensemble robuste de résultats financiers. L'exécution et la livraison réussies d'ITVX au quatrième trimestre ont constitué une étape numérique majeure. La plateforme a reçu un accueil très positif de la part des téléspectateurs et des annonceurs, avec sa gamme nouvellement élargie de contenus originaux [...] L'expérience utilisateur et les éléments de personnalisation continueront à s'améliorer tout au long de 2023 ", a déclaré Carolyn McCall, directrice générale.

"Grâce aux actions stratégiques délibérées d'ITV et à une exécution solide, ITV dispose d'une activité de production mondiale dimensionnée et en expansion, d'une activité de publicité numérique ciblée en croissance rapide, d'une activité de publicité télévisée linéaire résiliente et d'un modèle unique de producteur, diffuseur et streamer verticalement intégré. Cela signifie qu'ITV est maintenant une entreprise manifestement plus équilibrée qui est idéalement placée pour profiter de la demande croissante de contenu de qualité de la part des téléspectateurs, des diffuseurs et des streamers et pour prendre une plus grande part du marché de la publicité numérique."

Pour l'avenir, ITV prévoit une forte croissance de la publicité numérique au premier trimestre 2023, avec une augmentation des revenus de 25 % par rapport au premier trimestre 2022.

Carolyn poursuit : "Nous entrons dans l'année 2023 avec une forte dynamique et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre tous nos objectifs KPI 2026, malgré un environnement macroéconomique toujours incertain. Le bilan d'ITV est solide, ce qui nous permet de continuer à investir pour soutenir notre stratégie et offrir un rendement aux actionnaires."

Parmi les objectifs KPI 2026 d'ITV figure l'objectif de réaliser une croissance moyenne des revenus d'au moins 5% par an jusqu'en 2026 et de croître plus vite que le marché.

Elle a également déclaré qu'elle restait attachée à son objectif de marge bénéficiaire ajustée avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'ITV Studios de 13 % à 15 % à partir de 2023.

"Compte tenu de l'inflation actuelle sur le marché de la production et de l'inflation générale des coûts, nous nous attendons à ce que la marge se situe dans la partie inférieure de la fourchette à court terme, comme nous l'avons précédemment guidé. Nous continuons à réaliser des gains d'efficacité grâce au programme d'innovation numérique", a déclaré ITV.

Mercredi, ITV a déclaré qu'elle ajoutait l'entreprise de technologie architecturale Resi Design Ltd à son portefeuille "Media for Equity" comme premier investissement de 2023.

Ceci après avoir accepté de souscrire à des notes de prêt convertibles de 1 million de GBP dans Resi.

L'opération est assortie d'une option pour deux tranches supplémentaires de 1 million de GBP chacune, en échange d'un inventaire publicitaire sur les chaînes d'ITV et ITVX.

