(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en baisse ce mercredi, les actions étant en retrait après les commentaires plus hawkish d'un banquier central américain.

Le gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré dans des remarques préparées dans l'Ohio mardi : "Je continue de penser que nous devrons encore augmenter le taux des fonds fédéraux pour ramener l'inflation à notre objectif de 2 % en temps voulu.

Cette déclaration intervient dans un contexte d'incertitude économique exceptionnellement élevée, de révision des données et de risques géopolitiques, a déclaré Mme Bowman, qui siège également au Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux d'intérêt.

Les propos de M. Bowman font suite à l'intervention de Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, qui a déclaré que la lutte de la Fed contre l'inflation n'était pas terminée. Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera à 1415 GMT mercredi.

La perspective de taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs a stimulé le dollar.

Au Royaume-Uni, Marks & Spencer a annoncé des résultats semestriels en hausse, l'entreprise de sous-traitance Serco a déclaré avoir remporté un nouveau contrat et l'éditeur de journaux Reach a annoncé des suppressions d'emplois.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,3 % à 7 389,54

Hang Seng : en baisse de 0,4 % à 17 593,03

Nikkei 225 : en baisse de 0,3 % à 32 166,48

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,3 % à 6 995,40

DJIA : clôture en hausse de 56,74 points, soit 0,2%, à 34 152,60

S&P 500 : clôture en hausse de 0,3 % à 4 378,38

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,9% à 13 639,86

EUR : baisse à 1,0682 USD (1,0688 USD)

GBP : baisse à 1,2272 USD (1,2304 USD)

USD : en hausse à JPY150,71 (JPY150,51)

OR : en hausse à 1 968,18 USD l'once (1 963,77 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 81,59 USD le baril (82,55 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont à venir :

09:00 GMT Résultats de l'enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs de l'UE

10:00 GMT Commerce de détail de l'UE

09:00 GMT UK Andrew Bailey, gouverneur de la BoE, intervient à la Conférence sur le système financier de la Banque centrale d'Irlande

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni devraient être supérieurs d'environ 45 000 GBP en moyenne d'ici 2028, grâce à la reprise de la demande du marché et du pouvoir d'achat, selon une prévision. Le conseiller immobilier Savills, qui a publié cette étude, a déclaré que le marché devrait atteindre son niveau le plus bas vers le milieu de l'année prochaine. Selon Savills, la valeur moyenne des biens immobiliers en Grande-Bretagne atteindra 300 108 GBP en 2028, soit une augmentation de 45 521 GBP ou de 17,9 % par rapport au prix moyen des maisons de 254 587 GBP en 2023. Le prix moyen des maisons devrait baisser de 3,0 % en 2024, mais Savills indique que cette baisse sera suivie d'une augmentation des prix en 2025, 2026, 2027 et 2028, à mesure que les pressions sur l'accessibilité s'atténueront.

Les ministres des affaires étrangères des sept pays du G7 se sont efforcés d'adopter une position unifiée sur la guerre entre Israël et le Hamas lors de réunions intensives qui se sont tenues à Tokyo mercredi. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré d'autres diplomates de haut rang pour tenter d'endiguer l'aggravation de la crise humanitaire et de mettre un terme à l'escalade des combats au Moyen-Orient. La deuxième et dernière journée des discussions des ministres des affaires étrangères du G7 se déroule dans un contexte de crises mondiales. À Tokyo, M. Blinken et les ministres des affaires étrangères du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie chercheront un terrain d'entente, notamment pour éviter que la guerre de Gaza ne déstabilise davantage une sécurité déjà vacillante dans le Moyen-Orient élargi et pour maintenir les positions existantes sur d'autres sujets. Si le conflit à Gaza et les souffrances humanitaires qui ont suivi la réponse d'Israël à l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre sont les principaux sujets à l'ordre du jour, les émissaires doivent également se pencher sur la guerre de la Russie en Ukraine, les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord et l'agressivité croissante de la Chine dans ses différends territoriaux avec ses voisins. Selon M. Blinken, il est essentiel de trouver une position unifiée sur la guerre en Israël, à l'instar de ce que les diplomates ont fait pour l'Ukraine et d'autres questions majeures. Les ministres tentent également d'éviter que les divergences existantes sur Gaza ne s'aggravent. Le ministre britannique des affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré à un groupe restreint de journalistes, dont l'Associated Press, que son gouvernement ne soutenait qu'une "pause humanitaire" géographiquement spécifique et non un cessez-le-feu plus large.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Morgan Stanley relève Rolls-Royce à "surpondérer" (equal-weight) - objectif de prix 276 (166) pence

Berenberg relève l'objectif de cours de Direct Line à 170 (161) pence - 'hold' (conserver)

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

Le groupe Marks & Spencer a publié des résultats intermédiaires en hausse et les premiers signes suggèrent que le détaillant de vêtements, d'articles ménagers et de produits alimentaires connaîtra un Noël vigoureux. Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 septembre a augmenté de 11 % pour atteindre 6,13 milliards de livres sterling, contre 5,54 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a fait un bond de 56 %, passant de 208,5 millions de livres sterling à 325,6 millions de livres sterling. M&S a déclaré : "Les résultats du premier semestre de M&S montrent une bonne amélioration d'une année sur l'autre dans presque toutes les activités. Les conditions favorables du marché, la demande étonnamment résistante des consommateurs et l'effet de la sortie des concurrents du marché ont fourni une toile de fond solide. Dans cet environnement, la stratégie de remodelage pour la croissance a permis à M&S d'augmenter le nombre de ses clients et sa part de marché dans les deux activités, avec une croissance saine des volumes et une réduction des promotions dans l'alimentation, des ventes à prix plein plus élevées que prévu dans l'habillement et la maison et une réduction structurelle des coûts soutenant des marges robustes". Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 15 %, tandis que celles de l'habillement et de la maison ont progressé de 5,7 %. Le directeur général, Stuart Machin, a déclaré : "Pour ce qui est de l'avenir, la dynamique commerciale s'est maintenue jusqu'en octobre, les clients réagissant positivement à nos gammes de Noël. Il y aura des défis et des vents contraires au cours de l'année à venir et les progrès ne seront pas linéaires, mais nous sommes ambitieux pour la croissance future et nous pilotons ce qui est sous notre contrôle". Le dividende intérimaire de la société s'élève à 1,0 pence par action. Elle n'a pas versé de dividende intérimaire l'année précédente.

Anglo American a indiqué que les ventes de diamants bruts de De Beers ont chuté, le groupe ayant réduit ses stocks en raison des difficultés économiques et des fermetures d'usines en Inde. La société minière basée à Londres a déclaré que la valeur provisoire des ventes de diamants bruts pour le neuvième cycle de vente de 2023 a chuté à 80 millions USD, contre 200 millions USD pour le huitième cycle. Sur une base annuelle, les ventes ont chuté de 454 millions USD lors du neuvième cycle en 2022. Le chiffre provisoire des ventes de diamants bruts indiqué pour le neuvième cycle représente la valeur attendue des ventes pour la période comprise entre le 4 octobre et le 3 novembre et reste susceptible d'être ajusté sur la base des ventes finales réalisées. Les ventes du huitième cycle ont eu lieu entre le 18 septembre et le 3 octobre. Al Cook, directeur général de De Beers, a déclaré que les défis macroéconomiques continuaient d'affecter le secteur du diamant.

ENTREPRISES - FTSE 250

ITV a déclaré que son chiffre d'affaires avait légèrement augmenté au cours des neuf premiers mois de l'année, grâce à sa plateforme de diffusion en continu ITVX, bien que le chiffre d'affaires publicitaire ait diminué. Le chiffre d'affaires total pour les neuf mois se terminant le 30 septembre s'est élevé à 2,98 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 0,9 % par rapport aux 2,95 milliards de livres sterling de l'année précédente. Dans la branche production d'ITV Studios, le chiffre d'affaires a augmenté de 9,3 % en glissement annuel pour atteindre 1,52 milliard de livres sterling, alors que dans la branche Media & Entertainment, il a baissé de 6,5 % pour atteindre 1,46 milliard de livres sterling. M&E comprend ITVX, ainsi que les réseaux de télévision d'ITV. "ITVX a continué à enregistrer de bons résultats. Le total des revenus numériques a augmenté de 23 % et le total des heures de streaming a augmenté de 27 % à la fin du mois de septembre, les utilisateurs actifs mensuels continuant à croître conformément à nos attentes", a déclaré ITV. Les résultats de M&E ont été affectés par une baisse de 7 % des recettes publicitaires totales. ITV a ajouté : "Le marché de la publicité reste difficile et sur l'ensemble de l'année 2023, nous prévoyons que le TAR d'ITV sera en baisse d'environ 8% par rapport au TAR de 2022, qui était le deuxième plus élevé dans l'histoire d'ITV et incluait l'impact positif de la Coupe du Monde de la FIFA". ITV poursuit : "Sur l'ensemble de l'année 2023, nous prévoyons une croissance d'environ 3 % du revenu total des studios, après une croissance de 19 % en 2022. Sur une base organique, nous nous attendons à ce que la croissance moyenne sur 2022 et 2023 soit bien supérieure à notre objectif à moyen terme et au marché en général."

La société de pubs JD Wetherspoon a fait état d'une "amélioration progressive" continue de ses ventes et d'un relâchement des pressions inflationnistes, bien que les coûts de l'énergie restent élevés. Au cours des 14 semaines précédant le 5 novembre, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Le président du conseil d'administration, Tim Martin, a déclaré : "Les ventes au cours des 14 premières semaines de l'exercice financier ont poursuivi le modèle d'amélioration progressive qui a suivi la fin des fermetures et des restrictions. Les pressions inflationnistes se sont atténuées, mais les coûts de l'énergie, en particulier, restent bien plus élevés qu'avant la pandémie, ce qui pèse sur les fournisseurs et l'économie en général." M. Martin a indiqué que l'entreprise augmentait ses investissements dans les débits de boissons existants pour l'exercice en cours, les portant à environ 70 millions de livres sterling, contre 46,9 millions de livres sterling l'année précédente. Il a ajouté : "Les domaines d'investissement comprennent de nouvelles salles pour le personnel, des vestiaires, des étagères en verre au-dessus des bars et l'air conditionné. La société s'attend actuellement à un résultat pour l'exercice financier conforme aux attentes du marché et fournira d'autres informations au fur et à mesure de l'avancement de l'année".

Le sous-traitant Serco a déclaré avoir remporté un contrat avec le ministère britannique de la justice pour la fourniture de services de surveillance électronique en Angleterre et au Pays de Galles. Le contrat démarre en mai et s'élève à 200 millions de livres sterling pour une durée de six ans. La valeur sera portée à 275 millions de livres sterling si une option d'extension de deux ans est exercée. Serco a ajouté : "Serco introduira une nouvelle approche basée sur les données et la technologie et sera responsable de la fourniture de services sur le terrain, de centres de contact et de services de surveillance administrative pour l'installation et le retrait des dispositifs de surveillance électronique. Serco sera notamment l'intégrateur de services pour les dispositifs de surveillance électronique et la technologie d'appui, qui seront fournis par un prestataire distinct. "

AUTRES ENTREPRISES

L'éditeur de journaux Reach a annoncé de nouvelles mesures de réduction des coûts qui l'amèneront à réduire ses effectifs de 450 postes. Reach s'efforcera de réduire ses coûts d'exploitation de 5 à 6 % par an d'ici à 2024. L'entreprise a expliqué : "Ce programme de réduction des coûts s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société pour renforcer sa position en tant qu'éditeur numérique de premier plan et pour atténuer les pressions inflationnistes persistantes qui, selon nous, devraient avoir un impact en 2024. Dans le cadre de ce programme, Reach propose de réduire son effectif total d'environ 450 postes à temps plein. Ces économies permettront à l'entreprise de réaliser ses projets à long terme, tout en continuant à investir pour offrir une meilleure valeur ajoutée aux clients, développer des produits en ligne et conquérir de nouveaux publics. En mars, Reach avait annoncé un plan de réduction des coûts de 5 à 6 % en 2023. Il a déclaré que ces mesures étaient en bonne voie d'être mises en ?uvre. Reach avait déclaré en mars : "Les économies seront générées dans l'ensemble de l'entreprise et comprendront des achats plus efficaces tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'impression, la simplification des fonctions de soutien centrales et la suppression des doublons éditoriaux. Dans le cadre de ces mesures d'efficacité, nous allons malheureusement perdre certains collègues, une décision qui n'a pas été prise à la légère, car nous continuons à nous concentrer sur la mise en ?uvre de notre stratégie numérique, qui garantira la viabilité à long terme de l'entreprise".

Time Out a déclaré que le chiffre d'affaires annuel avait augmenté et que le secteur des médias et de l'hôtellerie était confiant dans ses perspectives, malgré des "conditions macroéconomiques difficiles". Le chiffre d'affaires net de l'exercice clos le 30 juin a augmenté de 37 %, passant de 55,4 millions de livres sterling à 76 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires net exclut la part des concessionnaires. La perte avant impôts de Time Out s'est creusée, passant de 19,5 millions de livres sterling à 25 millions de livres sterling. Les frais administratifs ont augmenté de 35 %, passant de 58,7 millions de livres sterling à 79,4 millions de livres sterling. Time Out a déclaré : "L'exercice 2023 nous fournit les bases d'une croissance continue qui, associée à une gestion rigoureuse de la base de coûts, peut améliorer de manière significative les flux de trésorerie et la rentabilité à l'avenir. Contrairement à la plupart des entreprises du secteur des médias et de l'hôtellerie, le groupe Time Out dispose aujourd'hui de multiples possibilités de croissance soutenue et est en train de se constituer un précieux flux de revenus récurrents à long terme. Malgré les vents contraires macroéconomiques, nous sommes de plus en plus confiants dans la croissance future et la poursuite de la traction, car nous continuons à réaliser nos plans ambitieux, les performances du premier trimestre de l'exercice 24 étant en ligne avec les attentes de la direction".

