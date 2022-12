4Science, filiale d'Itway, fait ses débuts demain à la Bourse de Vienne

(Alliance News) - Itway Spa a annoncé mercredi que sa filiale 4Science Spa a été admise à la Bourse de Vienne, où elle fera ses débuts demain.

La capitalisation boursière est de 28,0 millions d'euros, soit un prix par action de 4,0 euros. La cotation de 4Science - dont Itway détient plus de 71% - fait suite à une manœuvre de renforcement capitalistique et financier plus large et plus articulée, réalisée par le biais d'un paquet de financement d'un montant total de 5,8 millions d'euros, composé d'une partie dette, par la souscription d'un prêt auprès de Banca Progetto Spa de 3 millions d'euros avec remboursement en cinq ans, soutenu par une garantie de 2,5 millions d'euros fournie par Medio Credito Centrale en faveur des PME innovantes, et une grande partie de fonds propres, par la souscription d'une augmentation de capital réservée aux investisseurs professionnels et institutionnels avec la levée de 2,8 millions d'euros auprès de 34 investisseurs internationaux différents. Le flottant est de 29%.

Ces ressources seront utilisées pour financer le plan d'affaires 2023-2026, pour répondre à la fois aux besoins en fonds de roulement de 4Science et aux investissements dans le personnel, la technologie et le marketing, ainsi qu'à la croissance par des lignes internes et externes. La première opération mise en œuvre a été l'ouverture de la filiale américaine 4Science USA, basée à Kansas City, Missouri, en avril, avec des attentes importantes pour se développer sur le marché nord-américain.

4Science a terminé l'année 2021 avec une valeur de production de 2,4 millions d'euros, en hausse de 35 % par rapport à l'année précédente, et un Ebitda de 730 000 euros, en hausse de 78 % et avec une marge de 30,0 %, et un bénéfice net de 330 000 euros, en hausse de 38 %. La position financière nette à la fin de 2021 était de 480 000 euros.

"Le statut de société cotée permettra à l'entreprise d'accroître sa visibilité internationale et, en particulier, de renforcer son positionnement sur les marchés d'Europe centrale, où elle compte déjà d'importants clients existants ; il lui donnera également la possibilité de dialoguer non seulement avec les investisseurs institutionnels italiens, mais aussi avec ceux d'Europe centrale et du Nord, comme cela s'est déjà produit pour d'autres petites entreprises italiennes cotées à Vienne ; Enfin, il y aura la possibilité de financer une partie des acquisitions éventuelles également avec du papier coté en bourse ; enfin, la cotation donne de la robustesse et de la valeur aux plans d'options sur actions déjà décidés et à venir, ce qui permet de mieux fidéliser l'équipe de direction existante et d'attirer de nouveaux talents", a expliqué Itway.

L'action d'Itway est en baisse de 1,2 pour cent à 1,55 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

