Angelo Salice dirigera l'unité de cybersécurité d'Itway

(Alliance News) - Itway Spa a annoncé mardi qu'Angelo Salice a été nommé nouveau directeur de l'unité commerciale de cybersécurité de la société.

"Salice est une figure bien connue dans le domaine de la cybersécurité, avec plus de 20 ans d'expérience dans la sécurité de l'information, la gestion des risques et la conformité", a expliqué l'entreprise.

Il a travaillé dans diverses entreprises et multinationales, dont Symantec, dans des rôles à responsabilité croissante, gérant des projets stratégiques chez des clients nationaux et internationaux de premier plan.

"C'est un plaisir et un honneur pour moi de faire partie d'Itway, une entreprise qui a une longue histoire et une grande expérience dans le domaine de la sécurité", a déclaré Angelo Salice. "Je rejoins une entreprise qui représente l'excellence et à laquelle je suis sûr de pouvoir apporter ma contribution. Le plan industriel 2022-2027 de l'unité opérationnelle Cyber Security, que j'ai contribué à rédiger, est ambitieux mais certainement réalisable. L'objectif pour les années à venir est de faire d'Itway de plus en plus un fournisseur de solutions de sécurité capable de répondre efficacement aux besoins des clients, en offrant des solutions et des services à haute valeur ajoutée et les plus hauts niveaux de qualité du marché. La concentration sur l'offre et l'excellence sont les éléments sur lesquels nous voulons faire d'Itway de plus en plus un acteur de référence sur le marché".

"Je suis très heureux qu'Angelo rejoigne Itway", a ajouté le président de l'entreprise, Andrea Farina. "Ses compétences et son expérience représentent une grande valeur pour l'entreprise. C'est un manager bien connu sur le marché de la cybernétique et très apprécié des clients, des partenaires et des fournisseurs. Son arrivée chez Itway représente une étape fondamentale dans l'évolution, la croissance et la stratégie de développement de l'unité commerciale Cyber Security d'Itway. Je suis convaincu qu'Angelo pourra apporter une contribution précieuse à notre groupe".

L'action d'Itway a clôturé mardi en hausse de 1,0 pour cent à 1,60 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.