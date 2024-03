Itway SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur des technologies de l'information (TI). La société opère dans le secteur des revendeurs à valeur ajoutée (VAR), qui comprend principalement les services e-business et la gestion de la sécurité. Elle se concentre sur la conception de solutions et de technologies logicielles pour le commerce électronique ; la distribution et l'intégration de produits et de services pour la sécurité logique des systèmes informatiques, ainsi que le développement de services professionnels d'intégrateurs de systèmes et la centralisation d'applications. En outre, la société propose des services gérés pour l'environnement réseau et cloud dans un certain nombre de domaines, tels que la sécurité, la gestion du stockage et la continuité des activités ; l'analyse des flux de vidéosurveillance ; des solutions pour vérifier les réseaux, ainsi que des solutions informatiques et de communication pour le patrimoine culturel et les services de conservation des données. La société opère notamment par le biais de iNebula Srl et 4Science Srl.

Secteur Services et conseils en informatique