Ivalis : Chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021

IVALIS





Informations Financières

Montigny, le 14 mai 2021 après bourse





SA au capital de 262 097,20 € divisé en 1 310 486 actions

60, Avenue du Centre – 78180 Montigny le Bretonneux

RCS Versailles B 381 503 531

Chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021

– consolidé non audité –

En K€

Consolidé non audité

Exercice du 1er avril au 31 mars 2020-2021 2019-2020 Variation CA du 1er semestre 20 862 28 301 -26,3 % CA du 2ème semestre 43 079 44 569 -3,3 % CA annuel consolidé 63 942 72 870 -12,3 %

Le chiffre d'affaires du groupe IVALIS s'élève à 63 942 K€ pour l'exercice 2020-21, en retrait de 12,3% par rapport à l’exercice 2019-20. Cette baisse du chiffre d’affaires tient compte d’un effet de change négatif de 1,0 M€ dû à la dépréciation du réal brésilien vis-à-vis de l’euro. Hors cet effet de change, la baisse du chiffre d’affaires aurait été de -10,8 %.

L’activité d’IVALIS a été fortement pénalisée au cours du premier trimestre 2020-21, suite aux mesures de confinement prises par les gouvernements de l’ensemble des pays dans lesquels IVALIS opère, afin de réduire autant que possible la propagation du virus de la Covid-19. Ainsi, seules les filiales allemandes, suisse et autrichienne ont pu conserver une faible activité au cours du mois d’avril, les cinq autres filiales opérationnelles d’IVALIS ayant été contraintes de cesser leur activité mi-mars 2020 du fait de la fermeture de tous les magasins non alimentaires ou jugés non essentiels et des mesures de confinement qui ne permettaient pas la poursuite de l’activité.

Dans ce contexte difficile, l’activité commerciale a fait preuve de résilience : les prestations ont de nouveau pu être délivrées par l’ensemble des filiales opérationnelles d’IVALIS à compter du mois de juin, la reprise s’intensifiant de mois en mois.

Le groupe IVALIS a ainsi réussi à recouvrer un niveau d’activité proche de celui de l’exercice 2020-21 au cours du second semestre de son exercice fiscal, où l’essentiel de son activité se déploie.

IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi que des franchises au Maroc et à la Réunion. Ses filiales délivrent leurs services dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne et en Amérique Latine.







Euronext Growth Paris - Mnémonique ALIVA - Code ISIN FR 0010082305





www.ivalisgroup.com

