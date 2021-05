Ivalis : RGIS CONFORTE SA STRATÉGIE DE CROISSANCE AVEC L'ACQUISITION DU GROUPE IVALIS

RGIS CONFORTE SA STRATÉGIE DE CROISSANCE AVEC L’ACQUISITION DU GROUPE IVALIS

Malakoff, le 5 mai 2021 à 8 heures.

L’entreprise RGIS Spécialistes en Inventaire, leader dans la réalisation de prestations d’inventaires et du Retail Management Services annonce l’acquisition du contrôle d’Ivalis (Euronext Growth ; ISIN FR0010082305), une entreprise spécialisée dans les services d’inventaires et présente au niveau international, dans de nombreux pays d’Europe (France, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Portugal, Belgique, Hollande, Italie) et au Brésil.

Cette opération amicale réalisée le 30 avril 2021 a été intégralement payée en numéraire et financée sur les fonds propres du Groupe RGIS.

« Jusqu’alors concurrentes, RGIS et Ivalis ont toujours appliqué au quotidien de fortes valeurs éthiques communes dans le respect de ses collaborateurs et de ses clients. Nous aurons besoin de tous les talents que comptent Ivalis et RGIS pour continuer à servir nos clients » a déclaré Asaf Cohen, CEO, RGIS.

Tout en renforçant sa position, RGIS offrira une forte stabilité à ses clients. « Certaines entités du Groupe Ivalis comme notamment Ivalis Switzerland et Ivalis Austria continueront à servir ses clients avec une technologie et une qualité de service inchangée. Le système de franchises développé par Ivalis est amené à se développer » a déclaré Fréderic Marchal fondateur du Groupe Ivalis.

La complémentarité géographique rapprochera les équipes des sites clients. Le volume d’activité et les synergies permettront d’optimiser les coûts de production.

RGIS sait que sa position lui conférera aussi des obligations vis-à-vis de ses clients qui attendent toujours plus de services à valeur ajoutée à un prix toujours plus compétitif, c’est dans cette démarche que s’inscrit cette opération de croissance externe.

Par ailleurs, RGIS annonce le renforcement de son offre de services innovante autour du savoir-faire technologique des deux entités réunies. De nouvelles plateformes technologiques permettront d’accompagner ses clients distributeurs dans la transformation qu’ils connaissent actuellement.

À propos d’Ivalis :

Créé en 1991, le Groupe Ivalis est rapidement devenu l’un des principaux acteurs européens en matière d’externalisation d’inventaire physique. Présent dans de nombreux pays, il propose aujourd’hui une large gamme de services dans le Retail ou la Supply-Chain : inventaires externalisés, audits, déploiement de solutions de tags RFID, installation d’étiquettes électroniques et géolocalisation de produits.

Son succès repose sur un vaste réseau d’agences, la qualité de ses prestations, le professionnalisme de ses équipes, des process simples, des outils performants au service de la précision et de la fiabilité.

À propos de RGIS : Avec plus de 60 ans d’existence, une présence dans 40 pays, près de 17 000 clients à travers le monde, RGIS est aujourd’hui bien plus qu’un leader mondial : c’est un groupe de 49 000 collaborateurs qui partagent une même passion, celle de ses clients. Fort d’une expérience de plus de 18 ans en France, RGIS bénéficie d’un réseau de plus de 25 agences et du professionnalisme de 800 collaborateurs hautement qualifiés. Avec une expérience multisectorielle dans le Retail, la santé et l’industrie, le groupe adapte continuellement son offre et propose des solutions à forte valeur ajoutée toujours plus innovantes.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierrick Min,

Président RGIS Europe

Directeur Général RGIS France PMin@rgis.com

