Ivalis : projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

L'AMF annonce avoir été saisie d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Ivalis, déposé par Invest Securities pour le compte de RGIS Spécialistes en inventaire, offre annoncée le 29 juillet.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir l'ensemble des actions non détenues par elle, soit 63.735 actions Ivalis, qui représentent 4,86% du capital de la société, au prix unitaire de 24,50 euros (droit au dividende attaché).



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 24,50 euros par action.



