IVE Group Limited est une société de marketing holistique. L'entreprise est spécialisée dans les communications basées sur les données, le marketing intégré, la production et la distribution. Les principales activités de l'entreprise sont la conception et la création de supports imprimés, mobiles et interactifs. Elle s'occupe de l'impression et de la distribution de catalogues, de magazines, de matériel de marketing et de communication d'entreprise et de papeterie, ainsi que de la fabrication de matériel d'affichage sur les lieux de vente et de bannières grand format pour les applications de vente au détail. Elle propose des communications personnalisées, notamment l'automatisation du marketing, le courrier marketing, le courrier de publication, les communications électroniques et les solutions multicanal ; l'analyse de données, la stratégie d'expérience client et la gestion de la relation client, ainsi que des solutions de communication externalisées pour les grandes organisations, notamment le développement de modèles de gestion multicanal personnalisés couvrant les services créatifs et numériques, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des stocks, l'entreposage et la logistique.

Secteur Publicité et marketing